大腸癌檢測 官方小組建議提早至45歲

美國預防醫學服務專案小組27日建議，把檢測大腸癌的年齡，從50歲提早到45歲開始，因為50歲以下的患者漸多。圖為顯微鏡下的大腸癌細胞。(美聯社)

美國 預防醫學服務專案小組(U.S. Preventive Services Task Force)27日建議，把檢測大腸癌的年齡，從50歲提早到45歲開始，因為50歲以下的患者漸多。

結腸癌和直腸癌是美國人的第三大死因，每年約有14萬8000人死於大腸癌；該小組成員、維吉尼亞州立大學家庭醫師克瑞斯特(Alex Krist)說，越來越多資料顯示，年輕人罹患大腸癌的比例逐年上升，「基本上，現在45歲的人，罹患大腸癌的風險，和過去50歲的人一樣高」。

最新建議是，年紀在45歲到75歲之間的成年人，最好定期檢查大腸，以便及早發現是否開始出現癌細胞。若用結腸直腸鏡檢查，每五到十年一次即可；糞便檢查，則應每年為之。過了75歲，則依個人病歷，由醫師決定是否檢查。

克瑞斯特說，大腸癌通常沒有症狀，沒有跡象，因此「我們建議每個人都要檢查。」

上述建議針對一般人，下列情況不適用：已罹患直腸癌者、腸裏有息肉者、家族有直腸癌病例者、以及基因失調罹癌風險較高者。

這項建議與美國癌症 學會(ACS)指南不謀而合。學會2018年就把定期檢查年齡從50歲降為45歲。

休士頓安德森癌症中心Nancy You說，年輕人提早檢查，可以提早發現還在息肉階段或癌症初期的問題，省卻日後更侵入性的治療。

可是專家認為，儘管有這兩個團體的專業建議，要民眾主動去檢查，可能也不容易。目前，50歲到75歲群族中，四分之一從來沒有檢查過結腸，美國成年人當中，有在追蹤自己大腸癌檢查結果的，也僅有60%。

本建議最終定案後，多數私人保險 公司會把年輕人納入保險給付，受保人不用出錢；俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)規定，保險業界必須接受小組提出的建議。