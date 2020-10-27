民眾憂大選動亂 買槍囤衛生紙 拆政治標語 逃鄉村避紛爭

美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

數百萬名美國 人擔心，今年選舉暴力威脅如影隨形，加上疫情、民權示威和野火蔓延使選舉多了更多口角爭議，民眾開始囤積必需品、購買創新高的槍枝數量、拆下政治支持標語，甚至逃到鄉村地區，以避開選舉可能的紛爭。

「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動數個月之後，恐懼仍揮之不去；儘管逾90%活動為和平示威，但部分保守派媒體與共和黨政治領袖紛紛指出示威促成強劫與破壞，並疾呼需有更多聯邦執法人員對抗暴力，藉此爭取郊區婦女票。

另一方面，極右派反政府極端分子則開始與川普總統站在同一陣線；隨著仇恨犯罪與暴力逐年增加，專家擔心，萬一選舉開票延誤或出現令極右派恐怖分子不滿意的結果，他們恐走向街頭。

雖然美國暴力示威歷史久遠，但專家普遍預測選後恐出現選舉相關暴力，這種情形前所未見。

今年售出的槍枝量創下新高，這可能進一步引發暴力；根據聯邦調查局(FBI)數據，槍枝商6月在國家即時犯罪背景調查系統(NICS)進行逾390萬次的背景檢查，創下單月紀錄。

槍枝背景檢查雖非槍枝銷售確切數字，但普遍被當成一種指標；槍枝商2020年前九個月進行的槍枝背景審核高於2019年同期的2830萬次。

投票 權維權人士也加快行動，確保選民得以安全投票；全國有色人種協進會(NAACP)訓練數千名志工降低衝突的技巧，以期防範暴力；他們也與地方執法人員合作，改善雙方關係，希望讓長期面臨選舉暴力的非裔免遭攻擊。在某些情況中，NAACP也開始說服選民，撤下後院支持特定候選人的標語或符號，以免遭人鎖定。

許多人計畫盡量待在家以策安全，部分人士則開始逃到其他地區；紐約市 、芝加哥、邁阿密等地方的超級富豪開始迅速購買蒙大拿州、懷俄明州等偏遠地區的房屋作為私人度假區。