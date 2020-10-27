今年萬聖節往上看！「藍月亮」趕上湊熱鬧

今年萬聖節夜空中，將高掛罕見的「藍月亮」，也就是同一個月內出現的第二次滿月。(取材自推特)

今年萬聖節 夜空中，將高掛罕見的「藍月亮」，也就是同一個月內出現的第二次滿月；根據國家航空暨太空 總署(NASA)，這種相對罕見的情況平均每兩年半會出現一次。

2020年出現許多難得的外太空活動，包括7月到達近日點的Neowise彗星，錯過的人要再等6800年；還有有驚無險經過地球的小行星。今年10月天文活動一樣精彩，罕見「藍月亮」剛好趕上萬聖節。

每個月都會出現滿月，但因為月曆和陽曆無法完美同步，因此差不多每三年才會在同一個月出現兩次滿月；上一次美國 人看到藍月亮是2018年3月。今年10月的第一次滿月落在1日，第二次的「藍月亮」則是31日。

10月1日的滿月又被稱為收穫月(Harvest moon)，也就是最接近秋分的滿月；31日的滿月在上午10時49分達高峰，今年萬聖節有滿月將更具氣氛。根據「農民年鑑」(Farmers' Almanac)，上一次萬聖節巧遇滿月是2001年，但只有中部和太平洋時區可見。

今年是1944年以來第一次所有時區都可見到萬聖節滿月，這表示這是全球各地的人自二次大戰後，可以共同觀賞萬聖節藍月亮。

這個時節的月亮也被稱作「狩獵月」(Hunter's moon)，即收穫月之後的第一個滿月；狩獵月的名字由來，可能是因為10月準備打獵好過冬。10月滿月的其他別稱包括「血月」(Blood moon)、「血紅月」(Sanguine moon)、「旅遊月」(travel moon)和「曬草月」(Dying Grass moon)。

不過，藍月亮看起來並非藍色，滿月日期不會影響月亮看起來的顏色；不過大氣層的水氣、雲霧和塵埃可能影響月亮顏色，所以今年野火肆虐的西部有機會在10月見到藍色或紅色的月亮。