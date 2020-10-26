川普「推走」國際學生 影響美國勞動力

來自奈及利亞的伊瓦正就讀伊利諾理工學院，計畫畢業後留在美國，但也擔憂發展受限。(美聯社)

美國向來是國際學生的首選，然而自2016年川普上任，喊出「美國優先 」的口號後，國際學生數量大幅下滑，在美國推出的學生簽證 限制，加上其他國家的競爭，以及國際學生因應新冠疫情採取因應策略幾大因素下，專家預測，無論今年11月總統大選結果如何，美國勞動力市場都將受到重大影響。

伊瓦的妹妹杜艾‧伊瓦計畫以加拿大為留學目標，因擔心身為國際學生又是黑人，在美國會遭霸凌。(美聯社)

來自奈及利亞的伊瓦(Wofai Ewa)正就讀伊利諾理工學院(Illinois Institute of Technology)，計畫畢業後留在美國，但也擔憂發展受限。

伊瓦的妹妹杜艾‧伊瓦(Dodeye Ewa)則說：「美國不像從前那樣吸引人了」，她以加拿大為留學目的地，因為她擔心身為國際學生又是非洲裔，在美國會遭霸凌。

根據美國國際教育工作者協會(NAFSA)的報告，約有530萬人在海外留學，但美國的留學生比例從2001年28%掉到去年的21%；根據國際教育協會(IIE)的年度報告，美國國際學生人數已連續三年下滑。

政府將原因歸咎於大學昂貴的學費，但學生卻不這麼認為。來自印度的阿拉格里（Priyadharshini Alagiri）表示：「我在自己的國家比較自在。」

國土安全部上月公布一項規定草案，限縮學生簽證期限，聯邦官員表示這是為了打擊詐欺及過期簽證，但各大學表示這會增添更多障礙。另一方面，民主黨候選人白登保證會改變一些川普的移民政策，他會推出更多技術勞工簽證，並提供外國博士畢業生成為美國公民的途徑。

印度及中國留學生 是美國國際學生主要來源，有跡象顯示印度學生對美國的興趣降低。與此同時，加拿大、英國、澳洲等國正努力讓國際學生能更容易前往就學。

國際學生減少帶來重大後果，2018學年，國際學生為美國經濟貢獻將近410億元，NAFSA估計，2016年以來國際學生減少，使美國損失近120億元和至少6.5萬個工作機會。