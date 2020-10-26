華盛頓特區大主教格雷格利 獲任美國首位非裔樞機主教

大主教格雷格利(中)。(美聯社)

教宗方濟各 (Pope Francis)25日宣布任命13位教士為新任樞機主教，其中華盛頓特區大主教格雷格利(Wilton D. Gregory)成為首位非洲裔樞機主教，在全美因種族抗爭運動而動盪數月後，此項任命極具歷史意義。

格雷格利大主教因處理教會性醜聞而獲得讚賞，近來他也公開表示天主教領袖要挺身而出應對種族歧視。格雷格利2005年開始擔任亞特蘭大地區大主教，去年接任華盛頓特區大主教，樞機主教的就任典禮訂於11月28日舉行。

格雷格利在聲明中表示：「懷著感激與謙卑的心，我非常感謝教宗方濟各指派我為樞機主教，使我能與他有更密切的合作。」

格雷格利2001年到2004年擔任美國天主教主教會議主席期間，對於教會性侵 醜聞以「零容忍」回應，並通過章程處理神職人員性虐待兒童案件，2004年起，兒童性虐待案件已大幅降低，但仍不時有醜聞傳出，教會因處理過程不夠公開透明而持續遭到批評。

先前因警察暴力事件引起全美抗爭期間，格雷格利曾發表聲明抨擊川普造訪教堂的作為，認為他濫用操弄天主教場所。除了挺身打擊種族不公及教會性虐待醜聞，格雷格利對於代表男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒的LGBTQ族群也更具包容心，天主教LGBTQ組織「新方向」（New Ways Ministry）執行長德伯納多（Francis DeBernardo）表示他們非常開心看到格雷格利升職，並提到教宗方濟各近來表態支持同性伴侶民事結合法律一事。

在格雷格利之前的前兩任華盛頓特區大主教，維爾（Donald Wuerl）及麥卡瑞克（Theodore McCarrick）皆涉入性虐待醜聞，教宗方濟各於2019年革除麥卡瑞克的職務，這是首次有樞機主教因性醜聞被解除聖職；維爾則遭控包庇神職人員性侵，失去教徒信任，2018年教宗接受維爾請辭。