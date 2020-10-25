NASA將公布月球新發現 為火星探測做準備

聯邦航空暨太空 總署(NASA )宣布，本周將透過「平流層紅外線天文台」(Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy，SOFIA)召開視訊會議，公布人類在月球上的新發現。

這場視訊會議預計於26日中午12時播出，同時在NASA的官方網站上還會有現場直播；雖然當局目前尚未透露任何關於這項消息的具體細節，但據稱這項新發現將有助於NASA未來進行「深空探測」的研究。

NASA在聲明中說道：「了解月球上的科學，有助於人類將廣大的內太陽系之歷史足跡拼湊起來。」

此外，在阿提米絲計畫(Artemis program)的安排下，2024年NASA將送第一位女性太空人和另一位男性太空人到月球上，以此為2030年間的火星探測做準備。

本月初NASA剛宣布，與國內數家公司簽訂共3億7000萬元的合約，確保未來國家的太空探測能永續發展。

近幾年來NASA不斷向創新科技的研發公司進行重大投資 ，投資對象包含國內九州規模有大有小的公司；在NASA釋出簽約的消息之後，NASA署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)表示，這項計畫的目的是拓展月球及太空發展的可能性。

「NASA正和所有業界的專業人士安排一系列的任務就緒，支持月球的永續發展研究，以及共同打造未來人類登陸火星的目標」，布萊登斯坦說道。

平流層紅外線天文台為全球最大的空中觀測站，一艘經過改良的波音747型飛機搭載九呎的望遠鏡，可以更清晰的觀測宇宙的動向。