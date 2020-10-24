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能殺死一窩蜜蜂 亞洲「殺人大黃蜂」襲美 西雅圖發現巢穴

編譯周芳苑／綜合23日電
華盛頓州發現美國第一批所謂「殺人大黃蜂」（又名亞洲大黃蜂）的巢，相關人員計畫周末予以摧毀，以便保護本地蜜蜂。圖為被科學家裝上追蹤器的亞洲大黃蜂停在蘋果上。(美聯社)
華盛頓州發現美國第一批所謂「殺人大黃蜂」（又名亞洲大黃蜂）的巢，相關人員計畫周末予以摧毀，以便保護本地蜜蜂。圖為被科學家裝上追蹤器的亞洲大黃蜂停在蘋果上。(美聯社)

華盛頓州發現美國第一批有「殺人大黃蜂」之稱的「亞洲大黃蜂」(Asian giant hornets)蜂巢，當局計畫在本周末予以摧毀，以便保護本地蜜蜂，並防止民眾遭蜂群襲擊。

經過好幾個星期搜尋，華盛頓州政府在西雅圖以北加拿大邊境附近的城市布萊恩(Blaine)的一棵枯樹上發現亞洲大黃蜂巢；原打算23日摧毀巢穴，但因惡劣天氣而推遲。

這種世上最大的大黃蜂長兩吋(五公分)，具侵略性，足可消滅整個蜜蜂巢穴、並用刺傷害人類。美國西北部農民向來依賴蜜蜂為覆盆子和藍莓等多種農作物授粉。

在飽受疫情之苦的這一年內，大黃蜂帶有殺人意味的綽號和大肆殘害其他昆蟲已令人生懼警覺，疾病控制與預防中心(CDC)說，通常在美國發現的大黃蜂、黃蜂和蜜蜂每年平均殺死62人。

亞洲大黃蜂的最大威脅是對蜜蜂造成毀滅性襲擊。一小群黃蜂便足以在數小時內殺死整個蜜蜂巢。

華盛頓州農業部一名工人本周藉由陷阱捕獲兩個大黃蜂後發現巢穴，隔天又在另外一陷阱中活捉兩隻黃蜂。

農業部表示，被發現的大巢穴位於私人財產一棵樹的空洞裡，數十隻大黃蜂在樹上嗡嗡作響。私人財產主人已允許相關人員根除巢穴並在必要時移除樹木。

華盛頓州農業廳今年稍早捕獲第一批亞洲大黃蜂後，該部門科學家便一直搜尋巢穴。美國最早於2019年12月在布萊恩附近發現這種大黃蜂，今年7月捕獲第一隻，截至目前，已捕獲20多隻。

殺人大黃蜂通常在中國、日本、泰國、韓國、越南和其他亞洲國家出現，官員說，還不清楚如何到達北美。

華盛頓州一棵枯樹上發現美國第一批「殺人大黃蜂」(亞洲大黃蜂)的蜂巢。(華盛頓州農...
華盛頓州一棵枯樹上發現美國第一批「殺人大黃蜂」(亞洲大黃蜂)的蜂巢。(華盛頓州農業廳提供)

美國 華盛頓州 農業部

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