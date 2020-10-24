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手誤帶來幸運 密州男多買1張同號兆彩 爽贏200萬

記者胡玉立／綜合報導
密西根州一名男子網購兆彩(Mega Millions)獎券，一時手誤買了兩張。6月9日兆彩開獎後，赫然發現自己圈選的五個數字全中，而且中獎金額因他買了兩張同號彩券，奬金翻倍，爽贏200萬元。( 取自推特)
密西根州一名男子網購兆彩(Mega Millions)獎券，一時手誤買了兩張。6月9日兆彩開獎後，赫然發現自己圈選的五個數字全中，而且中獎金額因他買了兩張同號彩券，奬金翻倍，爽贏200萬元。( 取自推特)

密西根州56歲男子馬扎姆(Samir Mazahem)上網購買兆彩(Mega Millions)獎券，原本只打算買一張試試運氣，因一時手誤買了兩張，當下還有些懊惱；但6月9日兆彩開獎後，馬扎姆一查，赫然發現自己按家人生日圈選的五個數字全中，中獎金額因他買了兩張同號彩券，獎金翻倍，爽贏200萬元。

家住迪爾朋高地的馬扎姆，最近前往位於蘭辛(Lansing)的密西根州彩券總部領取獎金。他回憶當時到密州彩券網站買彩券的過程說：「我上網用家人生日號碼買了一張獎券，後來想起自己忘了將數字存入應用程序裡的『我的最愛』，所以我又回去把同一組數字存入收藏夾，以便將來隨時取用。沒想到這個動作意味的是：我買下了第二張相同號碼的獎券。」

馬扎姆表示，他當下有點不太開心，但也沒想太多。直到他下次登入彩券帳戶，才明白自己已經中了兩個100萬元獎金，等待他去領取。

馬扎姆說：「說我『驚呆了』還不足以描述我的感受，我根本不敢相信那是真的。花了好幾天，才接受『因為我搞錯，所以中到200萬元』這個事實。」

馬扎姆打算用這筆錢買棟新房子，然後把剩下的錢存起來。他說：「中到獎好興奮，也讓我對未來的退休日子感到安心，因為我有錢在銀行裡。」

密西根州上次贏得兆彩或 (Power Ball)勁球大獎的玩家，是住在沃特福德(Waterford)的克莉斯汀．戴維斯(Cristy Davis)，她二月贏得7000萬元勁球大獎。戴維斯說，她計畫用獎金買新房和新車。

要提醒所有購買彩券的玩家，記得開獎後立即檢查自己的彩券。去年一張在哈特蘭(Hartland)出售的彩券中到100萬元，卻無人領獎，最後獎金轉給了密州學校援助基金(School Aid Fund)。

密西根州 勁球 退休

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