密西根、喬州、賓州、威州、俄勒岡 選期民兵活動風險最高

俄勒岡州最近幾個月示威暴力頻傳。圖為波特蘭警方驅離抗議群眾。(美聯社)

喬治亞、密西根、賓州、威州及俄勒岡這五個州屬搖擺州 ，因此也成為選舉期間，民兵活動風險最高的地區，從示威活動到暴力活動，應有盡有。

民兵觀察(Militia Watch)屬下的研究小組ACLED，為選舉前後確定潛在的民兵活動風險熱點，小組最新報告的結論就是這五個州風險最高。

報告的著眼點，主要是那些有民兵展開招募及培訓、與執法部門建立較佳關係、以及在新冠疫情 期間發生反對封閉措施的州份。

這些因素成為評估民兵活動指標的原因，是因為若與警方建立較佳關係，執法部門可能將民兵組織視為有益的而不是威脅；至於將反對新冠疫情封閉措施與民兵活動拉上關係，在於有許多民兵組織都認為州政府無權實施這種限制措施。

研究人員表示，發表這份報告的原因，是因為在選舉日前後，由民兵或民兵組織發動的政治暴力風險正在增加。極右翼民兵組織的成員今年一直在增長，他們在社交媒體的言詞愈來愈激烈，威脅也更具體。

「民兵觀察組織」創始人斯托爾(Hampton Stall)指出，這類組織所構成的威脅從數量到質量都在提高，結果出現了密西根州六名男子試圖密謀綁架州長惠特默(Gretchen Whitmer)事件。他表示，可以想像最惡劣的情況，就是這些威脅或許演變成更暴力，甚至非常真實的軍事化行動。

斯托爾又說，由於臉書及推特一直打壓這類民兵式組織，成員於是將對話平台轉移到一些較為寬鬆的社交媒體，這樣一來，要跟蹤他們的活動愈來愈困難。

儘管聯邦及各州有法例保護選民免受恐嚇，然而維權組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)負責人赫伯特(Gerry Hebert)擔心，若過多談及民兵問題，人們或會感到害怕而不去投票 。