朱利安尼遭惡搞 女性旁被偷拍手放褲內

英國藝術家柯恩(左)拍攝的最新偽紀錄片「芭樂特2｣，出現川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼(右)在旅館房間床上的不雅場景。(美聯社)

即將上檔的熱門喜劇電影 續集「芭樂特2｣ (Borat2) ，將出現川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani) 7月遭偷拍、於紐約一家旅館 房間躺在床上把衣服塞進褲子裡的不雅場景，現場還有一名年輕女性在旁。

「紐約時報 」專欄作家陶曼玲(Maureen Dowd)在該片上映前介紹了電影主角和編劇、英國藝術家柯恩(Sacha Baron Cohen)，她21日發推特形容該場景：「遠比聽起來還要瘋狂。超級尷尬！」

柯恩為拍攝最新偽紀錄片「芭樂特2｣ ，著實將朱利安尼「擺了一道」。 在電影中扮演主角芭樂特女兒的年輕女演員瑪麗亞·巴卡洛娃(Maria Bakalova)，假裝是電視記者要採訪朱利安尼有關川普政府處理新冠疫情議題。但在朱利安尼走進旅館房間後，巴卡洛娃挑逗朱利安尼並邀他進入裝有隱藏式攝影機的臥室。

朱利安尼後來詢問巴卡洛娃的電話號碼和地址。而當柯恩穿著古怪衣服衝進房間時，躺在床上的朱利安尼正把襯衫塞進褲子裡，手仍在褲內。柯恩當場大喊「她只有15歲。」但根據電影資料網站IMDb.com，巴卡洛娃現年24歲。

朱利安尼7月遭此「惡搞」後，曾報警處理，但沒有跡象顯示警方已對此案展開調查。朱利安尼曾向「紐約郵報」談及此報警事件，但並未提到此臥房情節。

2006年首度推出的「芭樂特」講述哈薩克記者「芭樂特」在美國旅行的故事。續集劇情延續第一集「無厘頭」情節，重點放在芭樂特想把女兒獻給副總統潘斯當禮物。所以，電影內容還包括芭樂特跑去保守黨選舉造勢活動，把女兒扛在肩上，向潘斯大喊大叫說他帶了一個女人要送給他的場景。後來芭樂特被警衛趕了出去。接下來的發展就與朱利安尼被「擺一道」有關。

朱利安尼去年12月已與結婚15年的妻子正式離婚。