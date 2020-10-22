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美墨邊境離散至少2年 545童父母仍找不到

記者張聲肇╱綜合報導
律師說，川普上任前半期，在美墨邊境被強迫分散的移民家庭，545名兒童的父母到現在還找不到，這些親子離散已至少兩年。圖為佛州關押移民兒童的設施。(美聯社)
律師說，川普上任前半期，在美墨邊境被強迫分散的移民家庭，545名兒童的父母到現在還找不到，這些親子離散已至少兩年。圖為佛州關押移民兒童的設施。(美聯社)

聯邦法院委任的律師說，川普的前半任期在美墨邊境被強迫分散的移民家庭，有545名兒童的父母到現在都下落不明；而這些親子離散已至少兩年。

2017年7月1日到2018年6月26日被拆散的這些家庭，因為聯邦法院下令把政府看管的兒童交還父母，找父母的工作開始進行，卻因缺乏可靠紀錄，迄今志工仍在瓜地馬拉和宏都拉斯等地挨家挨戶的詢問。

2018年6月，在川普緊縮所有非法入境者政策下，共有2700未成年移民被迫和父母親分離，引起輿論大譁，聖地牙哥聯邦法院法官沙卜柔(Dana Sabraw)於6月26日裁決該政策違法，下令移民官立即停止執行。

雖然這批兒童很快就和父母親重聚，當局卻發現2017年夏天起，另有1556名兒童已被迫和父母離散，其中包括數百名2017年7月到11月在德州艾爾帕索和父母親分開，當時未獲報導的一批。

控告政府失策的美國公民自由聯盟說，法院指派的執行小組後來找到了485名兒童的雙親，另外1030名父母親留下聯絡方式的兒童，545名的父母仍失聯；這批兒童由政府繼續代為看管。這些兒童與父母分離時，有些還在襁褓中。

聯盟工作人員說，這些兒童的父母，約有三分之二已回故鄉，志工群須在中南美各國挨家挨戶詢查；執行小組為了提升尋人效率，還特地設立了西班牙語的免費電話專線，並廣為宣傳，希望父母主動和美國當局聯絡。

沙卜柔21日還為此事開庭，聽取各方說明進展，也設法幫忙解決這個「美洲離散家族」問題。

新冠病疫蔓延前，大批中南美洲移民、難民組成篷車隊北上，蜂擁到美國南部與墨西哥邊境地區，川普設法阻擋，成為焦點新聞。

移民家庭 美國公民 川普

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