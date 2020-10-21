軍校歧視非裔生？維州調查 校方否認

維吉尼亞軍校非洲裔學員及校友據稱受到「無情的種族主義」待遇，州長已展開外部調查 ，但校方否認。圖為軍校學員舉行升旗儀式。(取材自臉書)

維吉尼亞 軍校非洲裔學員及校友據稱受到「無情的種族主義 」待遇，州長已發動外部調查，但校方否認。

「華盛頓郵報」披露此事後，州長諾譚(Ralph Northam)與相關官員及州議員19日聯名發函給該校董事會，對該校「明顯、令人厭惡且仍在持續的結構性種族主義」情事「極表關切」。

該函指出，將委請外部委員，針對維吉尼亞軍校的「文化、政策、做法、以及懲戒程序是否公平」進行獨立的調查。

該校董事會20日回應說，校方會充分合作，但該校監事會否認該校有任何「系統性的種族主義」情事，還說「公平、獨立的調查就會發現，此言不虛」。

郵報周末報導，美國最老軍校一直都處於「敵視與不夠敏感的文化氣氛中」，州政府隨即下令調查。報導舉例說，該校曾發生威脅對某些人私刑的事，也有一名白人教授在課堂上，公然宣揚自己父親是三K黨黨員。

該州地方報羅諾克時報(The Roanoke Times)也曾報導，該校的非洲裔校友幾個月前，在學校主辦的校友聚會場合，談到遭受種族歧視 的往事。

監事會主席波蘭德(John William Boland )說，郵報所舉的事例，都是陳年往事，縱然有冤屈，也是「個人判斷失誤」所致，絕非軍校文化所造成。他還說，每一種族歧視案例，都經「全面調查」，學校也「適時提出適當懲戒。」

郵報引述十幾位現任學員及校友，其中，現在四年級的非洲裔軍校生班頓(William Bunton)說，今年9月他和另一名非洲裔同學拒絕參加副總統潘斯的演講會，結果被禁足三周，還被羈押了很多小時。「我每天早上醒來，都問自己，幹嘛還待在這兒？」

羅諾克時報曾報導，該校校友最近在熱烈辯論，如何紀念1839年創立的學校與邦聯的關係。校方已經宣布，無意拆除頌揚邦聯人物的紀念碑，但可以改變部分學校傳統，例如，把圍繞在傑克遜銅像四周的旗竿移到新營區，也把宣誓典禮的場地，從10名軍校生為邦聯陣亡的戰場，改到校園內。