ICE突襲庇護城 大紐約地區抓54人

ICE日前突襲庇護城，在大紐約地區逮捕54人。（Getty Images）

聯邦移民 與海關執法局(ICE )20日公布大紐約地區「庇護城」逮捕行動的進展，抓捕包括中國公民在內的54名違反移民法的外國人；紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)此前斥責ICE在該行動中「厚顏無恥地」冒充市警誘導移民開門，ICE代局長回應指移民執法人員以「Police」一詞來快速表明身分沒問題，全因庇護城市的不配合，迫使ICE採取無差別大搜捕。

ICE指出，此次行動從9日開始，專門針對紐約市及長島納蘇郡、蘇福克郡，以及上州威徹斯特郡等大紐約地區的「庇護城」；被捕的54人分別來自中國、墨西哥、巴基斯坦、多米尼加等17個國家；他們被指控違反移民法，其中有些人還有性侵未成年人、非法持械、搶劫、重竊等犯罪紀錄。

ICE還表示，此次被捕者中，逾30人此前有被紐約市警等地方警力逮捕過的紀錄，但執行庇護政策的地方警局拒絕通知ICE，就將他們釋放。

「請不要忽視此次被捕者中絕大多數都有犯罪紀錄。」ICE紐約地區辦公室遣返執法行動部門(ERO)主任Thomas Decker指出，此次行動再次表明紐約市的政客通過庇護政策，讓警方不得與ICE配合，將危險的犯罪分子放虎歸山，威脅社區安全。

針對此次行動中，被媒體爆光負責執法的ICE執法人員在逮捕過程中自稱「警察」(Police)，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)以「厚顏無恥」來指責ICE冒充紐約市警，誘導移民開門、實施逮捕的行為，要求ICE不得在執法中自稱「警察」。

ICE代理局長范姆(Tony Pham)對此回應說，移民執法人員以「Police」在行動中快速表明執法者身分沒有問題，因為「Police」一詞是普世性的對執法人員的簡稱，並且ICE的執法對象很多不講英文，只有這個詞能讓他們快速獲知執法者的身分，不存在「ICE假冒警察」一說。

范姆也指出，因為庇護城的不配合，不願提供曾被逮捕過、有犯罪紀錄的移民信息，「ICE別無選擇，只能採取這類無差別的大搜捕，來履行職責」；范姆呼籲紐約市警等地方執法部門與ICE配合來保障社區安全，逮捕到犯罪移民時及時通知ICE，勿自行釋放。