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餐車事業才剛穩定 墨裔移民家族染疫8死 還欠百萬醫療費

編譯林梅婕／綜合19日電
墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)
墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)

墨西哥裔的阿奎爾(Ricardo Aguirre)一家人，十年前帶著美國夢移民到亞利桑納州，靠著用休旅車搭建的簡易移動廚房拓展生意，逐漸擴張到外賣餐車，近年已成為鳳凰城當地的知名外燴餐廳Tamales y Tacos Puebla；然而，一切的美夢都在新冠肺炎爆發後破碎。

疫情爆發已有七個多月之久，許多餐廳久久無法重開，就在阿奎爾幾乎要失去事業的同時，其中一位家庭成員不幸染疫，接著有如骨牌效應一一染疫，至今包括他的父親、67歲的耶素斯(Jesús)都不敵病魔，家族中連續八人病逝。

今年42歲的阿奎爾望著拖車裡剩下的廚具，激動的說道：「我無能為力，但我不會哭，因為我知道上帝對我有更好的安排。」

阿奎爾一家人似乎都有著廚神的基因，他的祖父在墨西哥市經營一間烘焙坊，以法式麵包著名，他的祖母則是在當地知名百貨公司旗下的咖啡廳中擔任廚師；在經濟封鎖前，阿奎爾的餐車事業正蓬勃發展，為此他還在鳳凰城市中心打造一處預備廚房，可以讓他在餐車出發前準備更充分的食材。

阿奎爾的招牌餐點「墨西哥粽」，雖然擁有祖傳的完美配方，卻也阻擋不了疫情攻勢，許多預購客人不得已陸續取消訂單，就連明年業績也見不著個影兒，為客人預先支付的食材成本也付之一炬，阿奎爾說：「我的開銷已入不敷出，我原有的生活也消失了。」

原先阿奎爾計畫讓餐廳在5月初恢復營運，他也打起精神在募款網站GoFundMe上成立募款專頁尋求協助，但家族成員卻在5月開始傳出確診，他的妻子、父母和兩個兒子都染疫。

阿奎爾表示他不知道家人是如何被傳染，只能不斷提醒大家戴口罩和使用乾洗手；阿奎爾的母親已逐漸恢復，但父親不幸在上月病逝。

為了照顧家人和減少開銷，阿奎爾被迫收起餐車，也無法繼續負擔預備廚房的成本；此外，完全沒有保險的一家人，還有近100萬元的醫療帳單等待被結清，「我只祈求上帝賜予我力量，讓我撐過接下來的每一天」。

墨西哥 疫情 醫療帳單

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