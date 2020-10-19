調查土耳沙大屠殺 展開二度開挖

專家在今年7月，曾就土耳沙種族屠殺進行挖掘調查工作。(美聯社)

土耳沙種族屠殺(Tulsa Race Massacre)第二次挖掘調查工作將於19日展開，希望找出當時的受害者，此暴力事件當時造成數百位非裔 美國人死亡。

1921年5月31日至6月1日，白人暴徒攻擊土耳沙「黑華爾街」，殺害約300人，超過800人受傷，許多店家、房屋和教堂遭到搶劫焚毀，該區域曾經是非裔的文化經濟聖地。

市長拜南（G.T. Bynum）於2018年首先提議要尋找種族屠殺的受害者，在先前的搜查未果後，他撥出10萬元預算贊助挖掘工作。

HBO最近的節目「守護者」及「逃出絕命村」也有講述此暴力事件；川普 6月時曾選中土耳沙作為選舉集會地點，土耳沙種族屠殺再度受到關注，但當時因警察 暴力事件正處於動盪時期，川普因此改變日期以避開6月節(Juneteenth，又稱「黑奴解放日」)。

市長拜南表示他一直到約20年前，他叔叔拉福圖（Bill LaFortune）的市長競選活動期間，才知道這段種族屠殺歷史，他的祖父母也向他證實此事。拜南說：「這在土耳沙非常普遍，我們不會透過書本、媒體或是在學校得知這段歷史，人們一直到約20年前才開始談論此事。」

拜南表示若是發現遺體，不會打擾死者，並且停止挖掘工作，調查員會做好該做的事，辨認死者身分並確定死因；另外也會積極尋找受害者的後代，拜南說事發已過近百年，這些後代子孫如今四散各地，追查他們的下落得花好幾年的時間。

主導此次調查的考古學家史塔貝克（Kary Stackelbeck）表示目前已發現多處值得搜查的地點，只需要寬限及耐心。史塔貝克：「我已完全做好準備，問題只在於我們找到的是不是土耳沙種族屠殺的受害者。」