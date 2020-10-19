我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

調查土耳沙大屠殺 展開二度開挖

編譯徐薏茹／綜合18日電
專家在今年7月，曾就土耳沙種族屠殺進行挖掘調查工作。(美聯社)
專家在今年7月，曾就土耳沙種族屠殺進行挖掘調查工作。(美聯社)

土耳沙種族屠殺(Tulsa Race Massacre)第二次挖掘調查工作將於19日展開，希望找出當時的受害者，此暴力事件當時造成數百位非裔美國人死亡。

1921年5月31日至6月1日，白人暴徒攻擊土耳沙「黑華爾街」，殺害約300人，超過800人受傷，許多店家、房屋和教堂遭到搶劫焚毀，該區域曾經是非裔的文化經濟聖地。

市長拜南（G.T. Bynum）於2018年首先提議要尋找種族屠殺的受害者，在先前的搜查未果後，他撥出10萬元預算贊助挖掘工作。

HBO最近的節目「守護者」及「逃出絕命村」也有講述此暴力事件；川普6月時曾選中土耳沙作為選舉集會地點，土耳沙種族屠殺再度受到關注，但當時因警察暴力事件正處於動盪時期，川普因此改變日期以避開6月節(Juneteenth，又稱「黑奴解放日」)。

市長拜南表示他一直到約20年前，他叔叔拉福圖（Bill LaFortune）的市長競選活動期間，才知道這段種族屠殺歷史，他的祖父母也向他證實此事。拜南說：「這在土耳沙非常普遍，我們不會透過書本、媒體或是在學校得知這段歷史，人們一直到約20年前才開始談論此事。」

拜南表示若是發現遺體，不會打擾死者，並且停止挖掘工作，調查員會做好該做的事，辨認死者身分並確定死因；另外也會積極尋找受害者的後代，拜南說事發已過近百年，這些後代子孫如今四散各地，追查他們的下落得花好幾年的時間。

主導此次調查的考古學家史塔貝克（Kary Stackelbeck）表示目前已發現多處值得搜查的地點，只需要寬限及耐心。史塔貝克：「我已完全做好準備，問題只在於我們找到的是不是土耳沙種族屠殺的受害者。」

非裔 川普 警察

上一則

女囚70年來頭一遭處死 剖腹取嬰殺人犯12月伏法

下一則

打撈鐵達尼電報機 反對者憂心打擾罹難者遺骸

延伸閱讀

科羅拉多州史上最大野火 8.6萬公頃土地被毀

科羅拉多州史上最大野火 8.6萬公頃土地被毀
野稻（五）

野稻（五）
追捕縱火犯 調查員遭槍殺

追捕縱火犯 調查員遭槍殺
被指屢放生暴徒 法官林子勤遭調職

被指屢放生暴徒 法官林子勤遭調職

熱門新聞

美國總統川普(右)和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump，左）不久也確診為新冠肺炎，但目前已恢復。美聯社

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

2020-10-14 16:29
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
美國民主黨總統候選人拜登在競選期間常常失言。 圖／擷取自YouTube

白登再口誤「你們正嘗試自己胸部」

2020-10-13 07:17
12歲男童安德森申請入讀喬治亞理工學院的航太工程學院，校方說他的申請應該會被接受。(CBS電視台截圖)

12歲天才 申請入讀喬治亞理工學院 要讀這一科系

2020-10-12 20:33
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。(美聯社)

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

2020-10-17 23:03

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

2020-10-16 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次