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打撈鐵達尼電報機 反對者憂心打擾罹難者遺骸

編譯徐薏茹／綜合18日電
有專家認為，鐵達尼號船身內，可能仍存有罹難者的遺骸。(美聯社)
有專家認為，鐵達尼號船身內，可能仍存有罹難者的遺骸。(美聯社)

擁有鐵達尼號打撈權的「RMS鐵達尼公司」(RMS Titanic Inc.)，計畫取回鐵達尼號船上的無線電設備，引起各方爭論，反對的一方擔心船上仍存有罹難者的遺骸，打撈計畫可能打擾死者。

「RMS鐵達尼公司」想要展示鐵達尼號的無線電報機，鐵達尼號遇難當時，無線電機發出求救信號，救了約700人。該公司表示若船上還有罹難者遺骸，早在先前約200次的潛水探勘中就該被發現，海洋學家兼公司顧問加洛（David Gallo）說：「若發現遺骸，我們就關掉攝像鏡頭，再來決定下一步該怎麼做。」

今年５月，維吉尼亞州諾福克(Norfolk)聯邦法官批准此次探勘計畫。然而美國政府於６月時提出異議，稱此舉將違反聯邦法律，並打破與英國認可沉船為紀念地的協議，該協議對進入沉船有規範，以確保船身、人造品及「所有人類遺骸」不受打擾。此案將於里奇蒙（Richmond）聯邦第四巡迴上訴法院審理。

多年來，探險家派出遠端遙控機器進入鐵達尼號，2001年，知名導演卡麥隆(James Cameron)曾探勘無線電設備在船上的區域。「RMS鐵達尼公司」顧問加洛說罹難者遺骸可能幾十年就已消失海底，深海缺乏蛋白質，海洋生物會吃掉遺骸，深海的化學物質會腐蝕骨骸，但過去曾在深海發現鯨魚骨骸，也曾發現2009法國航空空難的罹難者遺骸。

國家公園管理局潛水資源中心(Submerged Resources Center)負責人柯林(David Conlin)也反對此探勘計畫，他向美聯社表示，比鐵達尼號老舊的遺跡曾發現船員和乘客的遺骸，他說：「深海中冰冷低氧的海水是驚人的防腐劑，我們可能會在難以進入的船身內部發現人類遺骸，該情景將悲慘又驚人。」

維吉尼亞州 美國 導演

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