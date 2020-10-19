必須承擔H-1B員工加薪漲幅 企業告川普政府

數間資訊工程企業已對川普政府提告，挑戰川普政府下令企業負擔H-1B 外國勞工薪資漲幅的規定，川普此舉意在收緊該簽證 的申請資格。

川普政府上周推出新規定，要求企業提高持H-1B簽證的外國員工薪資。

勞工部 這項規定15日生效，繞過慣常的公眾諮詢期；勞工部規定，企業必須大幅提高持H-1B簽證外國員工的基本薪資。

代表美國科技公司安排外國技術工人到美工作的「IT服務聯盟」(ITServe Alliance)16日向新澤西州聯邦地區法院起訴政府，「沒有事先通知，未提供原告或公眾諮詢的機會，勞工部便大幅修改計算H-1B簽證現行工資比率的規定。」

此案宣稱，川普政府走捷徑，根據緊急事態發布規定，而非基於民意回饋，全盤分析目前H-1B簽證持有者的情況、經濟及對企業潛在的影響。

另外幾宗訴訟預料將控告國土安全部頒布的規定，這些法官收緊H-1B 簽證的申請資格，削減部分合約商停留美國的時間，相關規定預定12月生效。

根據勞工部調查各地行業的薪資新規定，企業必須支付負擔當地特定工作類型之現行工資的45%，以前只要至少支付17%就好；技術層級越高，調薪幅度可達95%，現行為67%。

若以加州聖荷西的初級電子工程師為例，並以勞工部的新規定計算，持H-1B這群工程師的薪資將從8萬8712元漲到12萬7042元。

新規定不僅影響一批H-1B簽證持有者，尤其是那些目前正在申請階段者；若付諸實行，可能衝擊新創公司、財政不豐裕的小企業。