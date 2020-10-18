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5歲童發現失蹤狐猴 動物園贈終身會員

編譯徐薏茹／綜合17日電
舊金山動物園的瀕危保育類動物環尾狐猴Maki失而復得，歸功於一名五歲男童，警方也逮捕30歲的涉案男子。(美聯社)
舊金山動物園的瀕危保育類動物環尾狐猴Maki失而復得，歸功於一名五歲男童，警方也逮捕30歲的涉案男子。(美聯社)

警方16日宣告偵破舊金山動物園環尾狐猴失竊案，逮捕一名男子；這頭屬於瀕危保育類動物的環尾狐猴能失而復得，歸功於一名年僅五歲的男童機靈，因此動物園特別贈送他終身會員資格。

環尾狐猴(Lemur)為瀕危的保育類動物，舊金山動物園這隻遭竊狐猴14日登上新聞版面，動物園官方報告有動物失蹤且有人強行進入圍欄的證據；失蹤的環尾狐猴Maki，今年21歲，患有關節炎。

15日在德利市距離動物園五哩遠的幼稚園，五歲的男孩特里恩(James Trinh)還不知道這則新聞，他放學時在學校發現環尾狐猴，Maki當時正從停車場溜進學校操場，躲進小遊戲屋，校方立刻報警，警方旋即通知動物管理單位和動物園，最後終於將Maki帶回動物園。

15日當天，警方拘留30歲的嫌犯麥基洛維(Cory McGilloway)，該嫌以入室盜竊、竊盜動物、搶劫、破壞公物等罪名被拘捕，皆與竊盜狐猴案相關。

警方未再提供其他細節，稱調查仍在進行中。

動物園負責人坦雅‧彼得森(Tanya Peterson)說，Maki年事已高且患有關節炎，需要特別照護，「他仍情緒激動，有脫水症狀、感到飢餓。」，目前獸醫團隊正積極照顧Maki，彼得森說：「他目前與他的家族成員保持距離，但希望很快就能回到狐猴家族。」

當局懸賞2100元尋找Maki，園方表示會將此筆獎金捐給教堂，彼得森感謝男孩特里恩及其他人的協助，並表示園方將贈予特里恩和他的家人免費會員資格，她說：「他們真的拯救了一條生命。」

舊金山動物園的瀕危保育類動物環尾狐猴Maki失而復得，歸功於一名五歲男童。圖為M...
舊金山動物園的瀕危保育類動物環尾狐猴Maki失而復得，歸功於一名五歲男童。圖為Maki 2018年12月的檔案照。(美聯社)

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