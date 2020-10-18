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紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

強化川普移民政策 ICE掃蕩民主黨庇護城市 逮捕170人

編譯林梅婕／綜合17日電
聯邦移民和海關執法局宣布，上周在部分民主黨直政的庇護轄區共逮捕了170名無證移民。圖為 海關人員在美加邊界設哨抽檢。(Getty Images)
聯邦移民和海關執法局宣布，上周在部分民主黨直政的庇護轄區共逮捕了170名無證移民。圖為 海關人員在美加邊界設哨抽檢。(Getty Images)

聯邦移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)宣布，上周執法單位在庇護轄區(Sanctuary Jurisdiction)逮捕共170人，且主要針對民主黨執政的地區，包括丹佛市、西雅圖、紐約市、巴爾的摩、華盛頓特區及費城，彰顯川普政府在移民政策上推行的目標。

ICE聲稱，平均每年被逮捕的人數約4萬人，對比上周逮捕行動的規模並沒有特別擴大；這項行動直接呼應川普總統的移民和國家安全政策，暗示民主黨「特許非法移民入境」的做法，只會讓國內人民生活得更不安全。

ICE代理局長范姆(Tony Pham)表示，被逮捕的170人中，超過八成都有犯罪紀錄，或是還在受審的階段；但當局仍未透露究竟有多少被逮捕的人有暴力犯罪前科。

由國土安全部(DHS)代理部長沃爾夫(Chad Wolf)和范姆共同提倡的「升高行動」(Operation Rise)中，批評庇護轄區的存在是阻礙聯邦政府及官員執法。

沃爾夫說：「如果地方政府能做好他們該做的事，與聯邦執法單位合作，就不會有這項行動的存在；庇護城市已經對國家和人民造成威脅，而這些地方政府卻為了貪圖政治利益，犧牲人民的安全。」

儘管ICE被合法授權可以在全國任一處進行逮捕行動，但庇護城市一般不會聽從ICE的指令，轄區內被逮捕的人士通常在被轉往地方監獄前就會釋放，使ICE官員在執法過程中耗費更多時間。

ICE官員指出，這些移民人士被逮捕多半是因為觸犯刑法，例如販毒等，必須遣返回國，范姆說：「庇護城市幫助罪犯們在短時間內脫逃，但當他們回到原本的城市後又會開始犯罪。」

本月ICE加速執法的行動，也引發移民維權人士的關注；部分人士擔心，被逮捕的移民還未經審判就被遣返，但范姆表示官方對逮捕人士的身分會進行再三確認，不會遣返有合法身分的的人。

非法移民 ICE 庇護

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