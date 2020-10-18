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紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

打破200多年歷史 人口普查排除無證客？ 最高法院將聆審

編譯盧炯燊／綜合17日電
美國最高法院將於11月底聆審人口普查排除無證移民是否合法。(美聯社)
美國最高法院將於11月底聆審人口普查排除無證移民是否合法。(美聯社)

聯邦最高法院16日宣布，將會檢視川普總統在計算各州的國會眾院議席分配時，把無證移民排除在人口普查之列的計畫。

川普這個史無前例的做法若是實行，將會影響深遠，會將政治權力及聯邦數以十億元計的經費補助，從擁有大量移民人口的城市或州，轉移到農村地區，使共和黨得到巨大利益。

根據憲法規定，國會眾院的席位分配，應基於每個州的總人口數；長久以來這被解釋為是指每個居民，不管其移民身分如何。但川普7月21日發出備忘錄，首次解釋為「美國的政策，是將沒有合法移民身分的外國人排除在分配基準之外」。

為此，商務部和人口普查局原定在完成今年人口普查後，向總統提交的報告亦受阻，因為其中包括了無證移民人數的資訊。

按照川普備忘錄的說法，他認為一些州因為無證移民人數眾多，結果獲得的席次較應得的多；川普於是指示商務部長羅斯向他提供兩套數字，一套包括無證移民，另一套不包括。

由22個州、哥倫比亞特區、15個市郡組成的聯盟及美國市長會議，立即對備忘錄提出質疑；美國公民自由聯盟(ACLU)代表的許多非政府組織也表示不滿，於是在紐約提出訴訟。

紐約一個由三名法官組成的小組指出，川普在7月21日就有關問題所提出的備忘錄，是「非法行使國會授予他的權力」，案件轉交最高法院。

紐約總檢察長詹樂霞(Letitia James)在向最高法院提交的文件中指出，這個備忘錄實施的政策打破了200多年的歷史，並且違反了「人口普查法」和「憲法」的宗旨。

最高法院大法官決定對此案展開迅速審理，已定在11月30日舉行聆訊。若大法官被提名人艾咪‧巴瑞特通過參院任命，屆時最高法院將再次由九名大法官組成，到時保守派占優勢，裁決是否傾向共和黨，成為此案焦點。

移民 川普 人口普查

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