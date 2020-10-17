為川普競選衝刺 賭場大亨注入獻金7500萬

拉斯維加斯賭場大亨艾德森夫婦至少捐了7500萬元助川普總統打連任選戰。圖為艾德森夫婦今年2月21日參加川普造勢活動。(美聯社)

正值總統大選的衝刺階段，賭場大亨艾德森(Sheldon Adelson)夫婦向川普 陣營注入7500萬元，在川普因民主黨 對手白登 募款額破紀錄而競選路難行時加一把勁。

根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)的紀錄，艾德森夫婦8月下旬和9月份向支持川普的政治行動委員會Preserve America PAC注入獻金，在川普票源動搖州大打廣告攻擊白登；該組織8月下旬才成立，其競選外部支出僅落後支持白登的Priorities USA Action、支持川普的America First Action。

Preserve America 8月底、9月份共籌集近8400萬元，艾德森夫婦是主要金主。

川普2018年頒發總統榮譽勳章給艾德森的太太，今年4月又讓現任拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)執行長艾德森進入為政策建言的商業領袖理事會。

據報導，川普在8月曾抨擊艾德森沒有提供足夠助選資金。

當川普及盟友挾其資金優勢展開競選活動時，白登陣營今夏以來每個月都獲得大筆捐款。

白登競選總部14日宣布，連同民主黨聯盟在內，光9月份就籌集3億8300萬元， 目前手頭有4億3200萬元，在六個主戰州的電視廣告支出，已比川普陣營多2億4000萬元。