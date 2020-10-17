我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

為川普競選衝刺 賭場大亨注入獻金7500萬

編譯周芳苑／綜合16日電
拉斯維加斯賭場大亨艾德森夫婦至少捐了7500萬元助川普總統打連任選戰。圖為艾德森夫婦今年2月21日參加川普造勢活動。(美聯社)
拉斯維加斯賭場大亨艾德森夫婦至少捐了7500萬元助川普總統打連任選戰。圖為艾德森夫婦今年2月21日參加川普造勢活動。(美聯社)

正值總統大選的衝刺階段，賭場大亨艾德森(Sheldon Adelson)夫婦向川普陣營注入7500萬元，在川普因民主黨對手白登募款額破紀錄而競選路難行時加一把勁。

根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)的紀錄，艾德森夫婦8月下旬和9月份向支持川普的政治行動委員會Preserve America PAC注入獻金，在川普票源動搖州大打廣告攻擊白登；該組織8月下旬才成立，其競選外部支出僅落後支持白登的Priorities USA Action、支持川普的America First Action。

Preserve America 8月底、9月份共籌集近8400萬元，艾德森夫婦是主要金主。

川普2018年頒發總統榮譽勳章給艾德森的太太，今年4月又讓現任拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)執行長艾德森進入為政策建言的商業領袖理事會。

據報導，川普在8月曾抨擊艾德森沒有提供足夠助選資金。

當川普及盟友挾其資金優勢展開競選活動時，白登陣營今夏以來每個月都獲得大筆捐款。

白登競選總部14日宣布，連同民主黨聯盟在內，光9月份就籌集3億8300萬元， 目前手頭有4億3200萬元，在六個主戰州的電視廣告支出，已比川普陣營多2億4000萬元。

川普 白登 民主黨

上一則

沒戴罩染疫 進加護7天 川普盟友坦承「我錯了」

下一則

大法官任命聽證／范士丹未戴口罩擁抱葛理漢 挨批不適任應下台

延伸閱讀

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
沒戴罩染疫 進加護7天 川普盟友坦承「我錯了」

沒戴罩染疫 進加護7天 川普盟友坦承「我錯了」
川普再赴佛州造勢 又批「瞌睡喬」怪中國給世衛太少錢

川普再赴佛州造勢 又批「瞌睡喬」怪中國給世衛太少錢

熱門新聞

美國總統川普(右)和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump，左）不久也確診為新冠肺炎，但目前已恢復。美聯社

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

2020-10-14 16:29
韋伯斯特大學證實，校內附設孔子學院的一名中方院長，在警方搜索後，被發現在他的住家公寓中身亡。（取材自韋伯斯特大學官網）

密州孔子學院中國院長陳屍家中 涉兒童色情遭搜索

2020-10-11 21:46
美國民主黨總統候選人拜登在競選期間常常失言。 圖／擷取自YouTube

白登再口誤「你們正嘗試自己胸部」

2020-10-13 07:17
白宮幕僚長梅杜斯。（美聯社）

執政喪鐘？川普1.8兆紓困案 連共和黨內都反對

2020-10-10 21:07
東北部地區出現第二波疫情爆發的跡象，圖為在華盛頓雷根國際機場，民眾乘坐飛機前往別州旅行。(歐新社)

全美單日確診超過5.6萬例 東北部失控

2020-10-09 21:56
12歲男童安德森申請入讀喬治亞理工學院的航太工程學院，校方說他的申請應該會被接受。(CBS電視台截圖)

12歲天才 申請入讀喬治亞理工學院 要讀這一科系

2020-10-12 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口