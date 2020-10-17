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大法官任命聽證／范士丹未戴口罩擁抱葛理漢 挨批不適任應下台

編譯郭宣含／綜合16日電
加州民主黨聯邦參議員范士丹(背對鏡頭)15日在參院大法官任命聽證會上，未戴口罩擁抱參院司法委員會的共和黨主席葛理漢，引發爭議。(美聯社)
加州民主黨聯邦參議員范士丹(背對鏡頭)15日在參院大法官任命聽證會上，未戴口罩擁抱參院司法委員會的共和黨主席葛理漢，引發爭議。(美聯社)

加州民主黨聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)15日在最後一天的參院大法官任命聽證會上，未戴口罩擁抱參院司法委員會的共和黨主席葛理漢(Lindsey Graham)，並公開稱讚葛理漢主持得很好；民主黨指控共和黨「竊取聯邦最高法院」之際，也迅速批評范士丹不適任應當下台。

司法委員會副主席范士丹15日參加大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會時，擁抱葛理漢並表示：「這是我參加過最棒的聽證會之一。」

民主黨領導層和自由派立即反彈，反對川普政府提名新大法官的維權團體「要求正義」(Demand Justice)執行主任法隆(Brian Fallon)表示：「范士丹該卸下她在參院司法委員會的領導職務了，如果她拒絕，她的同仁必須干涉。」

進步派團體「修正參院」(Fix Our Senate)發言人祖尼科(Eli Zupnick)表示：「范士丹參議員在參院與其委員會的行動大錯特錯。」他說共和黨人試圖把巴瑞特的提名案「塞進」參院，范士丹不該把這當成合法的任命過程。

更何況，當前新冠肺炎危機仍未消止，范士丹和葛理漢均未戴口罩便近距離接觸，甚至擁抱，引發防疫顧慮。

事實上，自由派維權者並非看到影子就開槍，而是日積月累逐漸對范士丹感到挫折，並認為她不適任司法委員會的職務。

法隆在聲明中暗指范士丹「溫柔對待竊取最高法院席次的共和黨」，並呼籲民主黨不能再由這樣的人領導司法委員會。

民主黨參議員利用四天聽證會猛批川普政府與巴瑞特時，范士丹往往採取更具外交風範的作法；她一度表示，她對巴瑞特回答問題的方式「感到印象深刻」，美聯社則以「翻白眼」來形容雙方互動。

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