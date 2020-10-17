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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

突然回心轉意 川普核准加州野火補助款

記者張聲肇／綜合報導
加州今年至少記錄了8500場野火，災情慘重；川普總統16日改變心意，同意給予加州急難補助。圖為舊金山附近的野火16日冒出的沖天濃煙。(美聯社)
加州今年至少記錄了8500場野火，災情慘重；川普總統16日改變心意，同意給予加州急難補助。圖為舊金山附近的野火16日冒出的沖天濃煙。(美聯社)

本來回絕加州政府天災補助款申請的川普總統，16日突然回心轉意核准，被森林野火苦惱不已的加州州長紐森說，「感激他(總統)的快速回應」。

加州為了整理六場致命且毀滅性森林野火肆虐的環境，對聯邦政府提出「重大災難申報」，請求依法補助。

白宮發言人狄爾(Judd Deere)本來回應說，沒有足夠的資料可以證明該通過加州的申請，川普遂附和聯邦急難管理局局長的意見，予以回絕。

在川普親自打電話給紐森說該案已核准後，狄爾改口說，「州長和共和黨議會領袖麥卡錫說明本案，也提出足以說服人以及額外的當地情況，請予考慮後，總統核准了本案。」

紐森9月28日就提出申請，希望聯邦補助加州清理洛杉磯、聖地牙哥、聖伯納汀諾等七個郡的火災現場。這30頁的申請描述了火災情況，也概估了損失金額，並指出火勢仍在繼續，很難到現場精確評估。

各州的天然災害依法得申請聯邦補助清理與重建，要求急難管理局支援救災。加州一個災區的代表提出警告說，再不趕快行動，雨雪一來，土石流難免，有毒的成分可能沖刷到河流，清理就來不及了。

代表補助地區之一福瑞斯諾郡的州議員派特森(Jim Patterson)說，他曾和當地的國會聯絡處商議本案，獲知急難管理局「開始了解，也許他們犯錯了」，大家不該浪費時間互相指責。

許多研究都指向燃煤、汽油和天然氣造成的氣候變遷，與北美野火日劇有關，科學家也認為，加州的天氣變得更乾旱，樹木草木更易著火。

加州今年至少記錄了8500場野火，焚燒1萬6000平方公里，造成31人死亡，9200個房屋等建築物焚毀。

16日北加州部分地區因強風熱浪，恐引起火災而停電，數千居民無電可用。

加州 川普 日劇

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