涉為墨西哥毒販運毒洗錢 6中國人在美被起訴

六名中國人涉嫌幫助墨西哥販毒集團運送古柯鹼和洗黑錢，還賄賂緝毒署(DEA)臥底探員以取得假護照，在美被起訴。(Getty Images)

經過近四年調查，司法部宣布破獲跨國販毒作業，六名涉嫌幫助墨西哥 販毒集團運送古柯鹼和洗黑錢的中國 人，在美被起訴。

法院文件指出，華人嫌犯從2008年起至上個月在拉丁美洲靠著走私運毒，至少賺進3000萬元；與他們合作的包括惡名昭彰的販毒集團西納羅亞集團(Sinaloa Cartel)。

聯邦檢察官推斷，中國運毒犯的洗錢手法為用販毒的錢消費，再將買來的商品運回中國在黑市販賣，然後再將錢以人民幣交回給拉丁美洲的走私毒犯，而毒販多為墨西哥人。起訴書中還特別寫道洗錢手法「需特殊技巧」。

其中一名嫌犯劉滔(Tao Liu，性名皆音譯)同時被以賄賂罪起訴；他涉嫌賄賂兩名美國 緝毒署(DEA)臥底探員以取得假護照。他疑似與熟知取得假護照門路的臥底探員達成協議，一本護照要價15萬元，甚至以加密貨幣支付部分款項。

其他五名嫌犯為中國出生，但居住在紐約、加州和多個拉丁美洲國家。

DEA特別行動組探員溫蒂‧伍考克(Wendy Woolcock)表示：「這些嫌犯極力隱藏犯罪活動，使毒品流入我們的社區，並且洗清不法所得。」

司法部的聲明中也表示，本次起訴為「接近四年的調查結果，並深入跨越美國、中國等國際販毒集團和亞洲洗錢網絡。」

使用李寰(Juan Lee)為假名的李希志(Xizhi Li)在微信暱稱「JL 007」和「SUPERKING 99」，與墨西哥、哥倫比亞和瓜地馬拉等地走私販毒集團關係密切。

他疑似透過邁阿密的西班牙外換銀行(BBVA)進行非法活動；據說他在瓜地馬拉的瓜地馬拉市，甚至經營賭場，不只用來洗錢，也是他與毒品走私者的會面地點。

除了嫌犯陳家宇(Jiayu Chen)之外，其他嫌犯皆已被被捕收押，目前仍不清楚他們是否已聘請律師。