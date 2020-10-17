前墨西哥國防部長掩護毒販偷運毒品輸美 入境美國被逮

前墨西哥國防部長銑福葉哥（左，右為前墨國總統潘尼亞尼托)利用職權掩護毒梟偷運數千公斤古柯鹼、海洛因、安非他命和大麻進入美國，並收取賄賂，已被美國逮捕。(美聯社)

前墨西哥 國防部長銑福葉哥(Salvador Cienfuegos Zepeda)，涉嫌利用職權掩護毒梟偷運好幾千公斤古柯鹼、海洛因、安非他命和大麻進入美國 ，收取賄賂，15日被美國執法機構逮捕，面對法律刑責。

美國法庭16日公開的檔案顯示，現年72歲的銑福葉哥2012年到2018年擔任國防部長期間，幫名為H-2的販毒集團完成了上述走私任務。

聯邦檢察官表示，調查單位攔截到的數千個黑莓手機訊息顯示，掌墨國軍政大權的銑福葉哥將軍，命令軍方不得對H-2集團的作業不利，還指揮軍隊打擊和H-2競爭生意的其他販毒集團，也把H-2的領導人介紹給墨國貪腐官員。

美國政府指控他通知墨國毒梟，躲避美國的調查，又利用與官方合作的證人和線人，導致毒梟誤認為和美國當局合作的幫派成員遭謀殺。

美國政府說，美方攔截到的銑福葉哥與毒梟通訊，顯示銑福葉哥也在幫另一販毒集團的忙，也有名有姓有照片證明，掩護H-2販毒集團走私的墨國官員，就是本案的被告。

墨西哥政府不指認有何販毒集團叫做H-2。美國說，H-2的首領是巴同桑切斯（Juan Francisco Patrón Sánchez）。墨國說，巴同桑切斯是貝爾潭雷瓦（Beltrán Leyva）販毒集團的地區頭目，2017年和墨國軍隊對幹時，死於槍戰。

根據美國政府呈給法庭的文件，銑福葉哥當墨西哥軍頭時，H-2集團在美國販毒據點廣闊，洛杉磯、拉斯維加斯、俄亥俄州、明尼蘇達州、北卡州和紐約 都有。

該集團在墨西哥的罪行更恐怖，不但走私槍械，還涉及無數暴力犯罪，如刑求、謀殺、與敵對幫派搶地盤、強迫與執法單位合作的人禁聲。

銑福葉哥已於2019年被紐約東區聯邦法院起訴，罪名是共謀走私海洛因等毒品，跨國配銷，如被判有罪，將入監至少十年。他和家人15日入境美國時，在洛杉磯機場被捕，家人則獲釋。因案件在紐約，被押往紐約出庭。

他是2019年墨國前公安部長賈西亞魯納(Genaro Garcia Luna)在德州被捕以來，在美國落網的最高階墨國官員。賈西亞的被捕罪名也是販毒。