大學生刻意染疫賣血清 楊百翰大學調查

隸屬摩門教的楊百翰大學傳出有學生故意感染新冠病毒，以便在痊癒後出售血漿「賺錢」，校方已展開調查。圖為維吉尼亞州一名醫療技術員處理康復者的血漿。(Getty Images)

楊百翰大學(Brigham Young University)愛達荷校區可能有學生刻意感染新冠病毒，再捐獻帶有抗體的血清謀利，校方已展開調查；若刻意染病和販賣血清的行為屬實，學生將面臨停學或退學處分。

在血漿療法中，醫生採集感染新冠肺炎 病康復的病患血清，注入正在對抗病毒的患者體內。血漿療法在8月獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權，目前在全國為相當普遍的療法。

FDA表示血漿「對治療新冠肺炎可能有效，已知與潛在的益處大於風險。此外，血漿捐贈者須至少連續14天無症狀」。

鄰近校園的一處血漿捐獻機構網站寫道，每次捐獻將獲得100元的酬勞以「感謝你在疫情 中拯救生命」；網站也顯示，部分新冠肺炎康復病患能重複捐血漿。

根據東愛達荷新聞網(East Idaho News)報導，鄰近還有另一處捐獻中心，提供每位康復患者前兩次捐獻各200元的報酬。

隸屬摩門教的楊百翰大學日前也發布聲明，公開強烈譴責此種行為。

「楊百翰大學愛達荷因學生刻意暴露在風險環境中，試圖染病和販賣血漿的的行徑困擾不已。」校方鄭重警告學生，若故意讓自己或其他學生陷入染疫風險，將面臨停學或退學。校方說：「感染和散播新冠病毒事態非同小可，無視他人健康和安全將造成更多確診，威脅社區內的生命。」

根據「紐約時報 」統計，楊百翰大學愛達荷分校所在的里斯堡(Rexburg)，若將人口納入計算，過去兩周是平均新增最多染疫病患的城市。

截至13日，楊百翰大學愛達荷分校已有119名學生和20名教職員確診；校方表示若疫情持續升溫，可能全面採用遠端授課。

校方呼籲學生在校內尋求經濟和心理健康資源協助，切勿刻意染疫。「如果學生面臨財務困難，校方將提供援助；學生沒有必要為了生計，將自己的健康和安全陷入風險中」。