全球9月均溫60.75℉ 創141年最熱紀錄

受到氣候暖化影響，今年9月為141年來最熱的9月，2020年恐也將成為史上最熱的一年。圖為9月5日加州杭廷頓海灘上的戲水人潮。(美聯社)

國家海洋與大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)14日公布資料顯示，今年9月的月均溫為華氏60.75度，等同於攝氏15.97，為141年來最熱的9月；科學家們預期2020年可能成為史上最熱的一年。

2015年及2016年的9月都曾出現均溫突破新高，但今年9月再創紀錄，比20世紀均溫高了華氏1.75度，約攝氏0.97度。

NOAA指出，已有連續44年的9月均溫較上個世紀時高；加州和俄勒岡州今年9月均溫也超越當地紀錄，NOAA氣候學家盧戈(Ahira Sanchez-Lugo)表示，主要原因為歐洲、北亞、俄羅斯及南半球的高溫 所造成。

此外，地球已連續429個月的氣溫未下降至低於正常值，最近的連續七個9月不斷創該月均溫新高；北卡羅來納州 政府氣候學家凱西‧戴羅(Kathie Dello)說：「這代表千禧世代和Z世代的人，都未曾經歷過比正常9月還要涼爽的天氣。」

盧戈和戴羅都認為，近幾年重工業大量使用煤炭、石油和天然氣等燃料，進而造成全球暖化 的現象，而人類扮演了最關鍵的角色。

儘管近幾年出現的「反聖嬰(聖妞)現象」(La Nina)使太平洋表面冷卻及氣候型態轉變，也讓溫度降低一些，但今年9月仍突破均溫紀錄；戴羅說：「聖嬰現象對氣候的調整，和暖化成長的速度不成比例。」

今年前九個月的均溫已突破史上第二高紀錄，僅次於2016年強烈的聖妞現象過後帶來的最高溫；盧戈指出，未來三個月有高達64.7%的機會超越2016年的紀錄，使2020年成為史上最熱的一年；他說：「我們快追上2016年了」，縱使未來三個月均溫未突破，2020年仍將進入人類史上最熱的前三名。