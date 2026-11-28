川普總統。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： CNN民調顯示，支持民主黨的選民幾乎一致反對川普，但在新國會最優先議題上分歧明顯，反映民主派內部兼具價值戰與民生戰兩條主線。

民主黨 在期中選舉大勝，在新一屆國會掌控參眾兩院。有線電視新聞網(CNN)最新發布的民調顯示，支持民主黨的選民在強烈反對川普 總統方面展現高度共識，但對於國家的首要議題則出現分歧。

CNN 28日公布委託由SSRS負責，針對隱然成形的支持民主黨新勢力展開民調。CNN稱之為全國選民聯盟(national coalition of voters)，即所有投票 支持民主黨國會候選即納入這個陣營。

儘管受訪者只有60%是民主黨人，但在受訪者幾乎一致反對川普，98%不認同他的執政表現，其中93%更「強烈不認同」。

他們另一個共同關切的是，62% 聲稱「政府貪腐」是影響他們投票決定的關鍵因素，59% 的人則認為「生活成本」同樣至關重要。

幾乎所有受訪者都認為，川普的政策是導致經濟狀況惡化；僅有 2% 認為川普是在為「一般民眾」奮鬥，也僅有 3% 的人認為他將國家利益置於個人利益之上。

然而在優先關注的議題上，他們存在明顯的分歧，在經濟、民主現況、犯罪、外交政策、醫療保健移民等問題裡，選出國家當前最重要的議題時，47% 選擇「民主」，36% 選擇「經濟」。

這反映出這個新勢力裡存在兩派差異，一派是民主黨的核心基本盤，將川普執政下的白宮視為對國家價值觀的威脅；另一派則是出於對生活負擔能力的擔憂。

在關注經濟方面的選民裡，高達96%認為現行經濟體制只是偏袒富人，僅有 4% 的人認為是公平的。

與關注經濟議題的選民相比，關注民主議題的選民年齡較長、收入較高，多是擁有大學學歷的白人。他們傾向於將自己歸類為自由派，對國家當前的現況感到極度不滿的比例也高得多。

值得關注的是，這些選民幾乎一致反對與伊朗開戰， 95% 認為美國採取軍事行動的決定是錯誤的。

過去兩年，民主黨陣營內部對以色列的看法有顯著轉變。今年 73% 認為美國對以色列的支持「過於強烈」；相較之下，2024 年時持此觀點的比例為 45%。

儘管CNN沒有說明，但隨著新一屆國會會期即將到來，民主黨國會議員或可視之為處事的優次參考。