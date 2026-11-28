期中選舉「藍色浪潮」席捲全國。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 德州在期中選舉後被視為轉藍，讓部分保守派考慮離開或改搬佛州、阿拉巴馬州，專家則認為這波影響主要集中在原本就有搬遷意願的人。

期中選舉「藍色浪潮」席捲全國，本是共和黨 大本營的德州 「由紅轉藍」；新聞周刊(Newsweek)報導，部分對選舉結果驚愕又失望的保守派人士想從德州出走，或改變搬去德州的計畫，打算搬到仍然維持「紅色」優勢的佛州 或阿拉巴馬州。

房地產經紀人貝利(Marie Bailey)2017年從加州搬到德州，一年後開始從事房地產仲介，專門協助在加州與德州之間遷移的家庭。她向新聞周刊表示，「全美各地保守派人士都對德州選舉結果感到失望；我手邊大概有10來位客戶，現在都想搬去佛州。」

貝利在臉書等社媒平台經營「從加州搬到德州」(Move To Texas From California)專頁，總計累積約20萬名追蹤者，現在她已將社團名稱改為「搬離加州」(Moving out of California)。貝利說，這些人想離開加州的主因是「生活成本」，其次是「政治因素」；「大選後，許多與我談過從加州搬去德州的人都在說：『德州變藍了，那我們去佛州吧。』沒錯，現在確實正在發生這種轉變。」

北佛羅里達大學(University of North Florida)政治學系教授弗里德(Sean Freeder)表示，「德州與佛州在政治傾向、人口規模、城市便利性及主要產業分布等方面相當類似。如今佛州維持『紅色』，即便德州只是『暫時轉藍』，那些想要遷徏的保守派人士的確會傾向選擇佛州而非德州，至少未來一兩次選舉周期內如此。」

在本屆期中選舉成功當選阿拉巴馬州州長的共和黨聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)則敦促德州保守派人士轉往阿拉巴馬州。最近他在社媒發文寫道：「任何熱血愛國者或企業若想逃離正在德州上演的『覺醒派鬧劇』(woke-show)，阿拉巴馬州隨時歡迎你們。」

不過，南佛羅里達大學(University of South Florida)跨領域全球研究學院(School of Interdisciplinary Global Studies)助理教授英格蘭（Kirsten England）認為，期中選舉對德州保守派的影響其實很「溫和」，「主要集中在那些原本就在考慮搬遷的人群上，而非導致當地既有居民大規模出走。」