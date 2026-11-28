紐約州民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國左派眾議員歐凱秀是否投入2028總統初選引發關注，民主社會主義者將在明年春天決定是否背書，她的動向也牽動民主黨內路線之爭。

美國民主黨 左派聯邦眾議員歐凱秀 是否爭取2028總統大選提名，是期中選舉後的熱門話題。她所屬的「美國民主社會主義者」共同主席希狄克今天指出，有人可以疏導民眾對國家方向的恐懼，這令人感到興奮，組織將在明年春決定背書人選。

37歲的美國聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）期中選舉在紐約選區勝出連任，外界預期她有意挑戰民主黨總統提名。她是民主黨員也是左派團體「美國民主社會主義者」（Democratic Socialists of America，DSA）的成員。

「美國民主社會主義者」共同主席希狄克（Ashik Siddique）28日在福斯新聞（Fox News）頻道節目表示：「當大家討論總統這樣的人物，像是歐凱秀，我不想在組織（決定）前先開口。」

他說：「全美各地民眾非常期待一位總統，能夠推動全民健保、擴大勞工權益，將資源由無止盡的戰爭與軍國主義轉移至美國社區。」

希狄克沒有直說「美國民主社會主義者」將支持歐凱秀參選總統，不過組織的紐約市支部11月中通過決議，敦促她參選。

希狄克指出，想到有人可以疏導這麼多人對當前美國國家方向的恐懼，這讓人感到興奮。「美國民主社會主義者」尚未正式決定支持人選，組織將依據內部程序徵詢各地成員意見。預計明年春天做正式決定。

民主黨在期中選舉後一舉掌握國會兩院過半席次及全美過半州長席位，2028總統選舉聲勢看漲，加州州長紐森（Gavin Newsom）、喬治亞州聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）等10多人，被點名有機會爭取黨內提名。

包括歐凱秀在內等多位民主黨籍政治人物，至今尚未正式宣布投入初選，她鮮明的左派立場吸引年輕族群，但黨內高層憂心過度偏左無法爭取中間選民。美國兩黨總統提名戰將在明年中起跑。

希狄克指出，「美國民主社會主義者」決定背書人選的意義重大。組織所有成員都能參與，是真正的民主程序。