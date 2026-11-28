傳出部分不滿川普總統關稅政策的共和黨議員，在新會期可能與民主黨合作。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美聯社指出，面對物價上漲與選舉失利，不少共和黨議員開始願意與民主黨一起檢討川普關稅，甚至逐案削弱其權限。

美聯社27日分析，民主黨希望明年重新掌握國會控制權時能夠削弱川普 總統關稅 政策，到時候可能意外發現某些共和黨 國會議員願意提供一臂之力。歷經物價上漲導致選舉大敗之後，不少共和黨人士說，對於重新考慮某些做為川普全球貿易核心支出的關稅措施抱持開放態度。

川普政府25日宣布對中國大陸、歐盟、日本、南韓、台灣以及其他九個主要貿易夥伴祭出新一波關稅。美聯社報導，共和黨人是否真的在關稅問題上違抗川普將成為風向球，可以觀察共和黨敗選以及川普成為跛鴨總統之後，是否讓共和黨過去幾乎對川普步調一致的效忠產生動搖。

選後接受美聯社訪問的六名共和黨國會議員，大多表示願意檢討關稅，至少可以進行「逐案審查」。共和黨國會議員表示，國會可以收回在關稅的憲法職權。不過，共和黨人不願意全面限縮總統的關稅權力，坦承任何主張廢除關稅的法案恐遭川普否決。

印地安納州聯邦參議員楊格(Todd Young)便說，關稅確實有必要重新檢討。他說：「我將成為跨黨派發聲者，確保採取對消費者最友善的關稅方針，我認為提議將獲得政府內部高度接受。」

密西西比州聯邦眾議員葛斯特(Michael Guest)說，在某些領域認同民主黨看法，反對總統片面徵收關稅的權力，「我願意根據民主黨可能提出的方案展開逐案評估。」

路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)說，將把加拿大關稅與對中國等其他國家關稅分開處理，「我覺得對加拿大開徵關稅毫無道理。」

南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)說：「國會檢討下放給行政部門的權力是否應該收回、修改、重新考慮或限縮，並沒有什麼不對。」

阿肯色州聯邦眾議員沃麥克(Steve Womack)表示，將逐案考慮廢除關稅，因為關稅在部分物價的負擔能力問題上確實產生影響。

肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)說，廢除關稅必須附加在「非過不可」的法案，若單獨提出必遭川普否決。

傳出部分不滿川普總統關稅政策的共和黨議員，在新會期可能與民主黨合作。（美聯社）