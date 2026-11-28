美國總統川普。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華府與盟友期待新國會更強硬制衡川普外交政策，並考慮以國防預算與撥款限制伊朗、拉美軍事行動，但外界仍懷疑國會能否真正約束總統。

華盛頓郵報 27日報導，美國盟友與合作夥伴希望新一屆國會能採取更強硬立場，對川普 外交政策發揮制衡，但某些國家對於能否確實約束川普則抱持懷疑態度。

新澤西州聯邦參議員金安迪(Andy Kim)上周末在「哈利法克斯國際安全論壇」(Halifax International Security Forum)一場又一場會議當中，多次聽到希望民主黨 能勇於發言的請求。金安迪隸屬的跨黨派代表團在會議期間嘗試向美國夥伴與盟友保證新一屆國會很快就將對美國外交政策掌握更多主導權。

然而，某些與會人士懷疑下一屆國會通過法案是否遭川普封殺，或置之不理。也有與會人士懷疑，過去大多對川普外交決策言聽計從的共和黨人，未來是否會更勇於對川普提出挑戰。

加拿大記者艾德麗安‧阿爾塞諾(Adrienne Arsenault)在一場座談會上詢問民主黨德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)：「總統用來簽署否決的奇異筆(Sharpie)，權力是否大到讓一切都無法改變？」

民主黨人士坦承影響力將有所局限，但同時表示川普任期最後兩年期間，國會議員的應對方式將截然不同。

報導指出，目前國會已經展開磋商，試圖以五角大廈預算做為交換條件，希望達到限縮伊朗戰爭的目的。了解協商狀況的國會議員說，不管達成任何協議都可能對防禦型武器支出祭出限縮，而且最後撥款的國防預算金額將遠低於川普政府原本開口的1.5兆元。

出席哈利法克斯論壇的國會議員也說，正在討論採取類似手段，切斷政府在拉丁美洲打擊疑似販毒集團行動的經費。

新一屆國會將出任參院外交委員會主席的昆斯受訪時比喻說：「這就向父母提醒孩子『該上床睡覺了』一樣，凡事終究必須有人負責。」

參加哈利法克斯論壇跨黨派代表團的唯一一名共和黨參議員、南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)說，對於川普廣泛開徵關稅、提高國防支出換取民主黨的優先事項等提議均抱持開放態度。朗茲還說，川普應該考慮撤換某些內閣首長，不過拒絕點名哪些部門。

民主黨維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)說，今年稍早訪問歐洲時多員官員敦促支持在戰爭期間對俄羅斯經濟實施制裁的法案。肯恩說，國會今秋以壓倒性票數通過法案，但一個月後許多懲罰措施卻獲川普豁免。

肯恩說：「明年大家一定會看到立場更堅定、更支持北約(NATO)同盟的國會。」