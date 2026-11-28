川普總統擬在明年1月民主黨主導國會之前，加快他在白宮的改建工程。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華盛頓郵報指出，國家首都規畫委員會將在12月31日加開特別會議，趕在新國會成立前，替川普多項白宮與公園工程拍板。

華盛頓郵報 27日獨家報導，身為聯邦關鍵審查委員會的「國家首都規畫委員會」(National Capital Planning Commission)12月31日將召開特別會議，趕在新一屆國會上台之前，加快腳步推動川普 總統多項工程項目。

根據華郵取得「國家首都規畫委員會」主席、白宮 官員保萊塔(Mark Paoletta)27日發給委員會成員的電郵通知，下個月將舉行一場特別會議以及一場特別執行會議，暫定議程將於近期公布。

報導分析，這場倉促舉行的會議將為川普政府提供機會，能夠迅速拍板川普重建東波多馬克公園(East Potomac Park)高爾夫球場、重新粉刷艾森豪行政大樓 (Eisenhower Executive Office Building)等計畫。

民主黨在期中選舉贏得國會多數之後表示，新一屆國會將利用同時掌控參眾兩院多數席次的優勢，擋下川普在華府推動的施工項目。

多名民主黨國會議員27日表示，對於政府快馬加鞭企圖加速推動川普工程的做法感到不滿，必定反對到底。

新一屆國會將接任眾院自然資源委員會(House Natural Resources Committee)主席的民主黨籍加州聯邦眾議員霍夫曼(Jared Huffman)說：「這些袋鼠委員(Kangaroo Commissioners)真是無恥。」眾院天然委員會負責監督川普準備推動工程的聯邦公園。

「國家首都規畫委員會」共有12名委員，川普在其中安插多名盟友，委員會先前已經推動川普的白宮宴會廳以及其他出現爭議的計畫。本月稍早，委員會以八票對四票通過「川普拱門」(Arc de Trump)計畫，四張反對票來自華府特區委員。

明年1月民主黨掌控國會之後，「國家首都規畫委員會」目前由共和黨國會議員擁有的兩席將改由民主黨國會議員擔任，到時候表決時可能出現兩黨票數六票對六票平手。根據規定，委員會表決一旦平手，計畫便無法推進。

消息人士說，委員會預計在12月31日召開特別會議時，讓東、西波多馬克公園工程計畫以及艾森豪行政大樓粉刷計畫獲得最終批准。

川普總統擬在明年1月民主黨主導國會之前，加快他在白宮的改建工程。圖為白宮宴會廳工程。(美聯社)