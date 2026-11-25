84歲拜登現身費城機場 自己拿行李、一度踉蹌
84歲的拜登與妻子赴費城團聚後返程，在機場被拍到自己提行李並一度踉蹌，畫面在網路流傳後引發對其健康、財務與安全的各種討論。
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84歲的拜登與妻子赴費城團聚後返程，在機場被拍到自己提行李並一度踉蹌，畫面在網路流傳後引發對其健康、財務與安全的各種討論。
美國前總統拜登（Joe Biden）近日與妻子吉兒（Jill Biden）前往費城參加家庭聚會，返程時在費城國際機場的行走畫面引發關注。拜登在機場一度似乎踉蹌，進入警車高爾夫球車時也需要警員協助。影片在網路流傳後，有網友質疑他為何搭乘商業航班，也有人擔憂其健康狀況及卸任後的財務情況。
84歲的拜登於2025年確診第4期前列腺癌，並在同年退出總統大選，結束數十年的政治生涯。經歷多輪治療後，他的身體狀況仍受到外界關注。
▲ 影片來源：Instagarm（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
感恩節假期前，拜登夫婦前往費城與家人團聚，返程時被拍到在機場航廈行走。影片顯示，拜登身穿黑色外套及長褲，手提棕色袋子，調整行李重量時一度似乎踉蹌，隨後在警員協助下進入警車高爾夫球車。
影片引發網友不同反應。一名網友留言：「他不搭私人飛機？難道他沒錢了？」另一人認為拜登似乎正在承受疼痛，並表示「他應該坐輪椅，尤其是在機場」。
也有人質疑拜登為何需要親自提行李，留言表示：「他看起來快要摔倒了，難道沒有隨行人員可以幫他拿行李嗎？」另有網友認為，撇除政治立場，前總統出現在公共機場仍存在安全風險。
不過，也有人持不同看法，認為拜登自己提行李的畫面相當親民，並向這名83歲前總統表達祝福。
他在返程時於費城國際機場行走，手提棕色袋子與行李，一度似乎踉蹌，之後還在警員協助下進入警車高爾夫球車，因而成為焦點。 影片曝光後，網友對他是否搭商業航班、是否缺乏隨行協助、健康狀況是否惡化，以及卸任後財務是否吃緊等問題提出質疑。 部分網友認為他應坐輪椅或由人代拿行李，也有人擔心前總統現身公共機場的安全風險；但另一些人則覺得他親自提行李很親民，並送上祝福。
精華 FAQ
他在返程時於費城國際機場行走，手提棕色袋子與行李，一度似乎踉蹌，之後還在警員協助下進入警車高爾夫球車，因而成為焦點。
影片曝光後，網友對他是否搭商業航班、是否缺乏隨行協助、健康狀況是否惡化，以及卸任後財務是否吃緊等問題提出質疑。
部分網友認為他應坐輪椅或由人代拿行李，也有人擔心前總統現身公共機場的安全風險；但另一些人則覺得他親自提行李很親民，並送上祝福。
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