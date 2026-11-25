圖為拜登11月10日於愛爾蘭都柏林。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 84歲的拜登與妻子赴費城團聚後返程，在機場被拍到自己提行李並一度踉蹌，畫面在網路流傳後引發對其健康、財務與安全的各種討論。

美國前總統拜登 （Joe Biden）近日與妻子吉兒（Jill Biden）前往費城 參加家庭聚會，返程時在費城國際機場的行走畫面引發關注。拜登在機場一度似乎踉蹌，進入警車高爾夫球車時也需要警員協助。影片在網路流傳後，有網友質疑他為何搭乘商業航班，也有人擔憂其健康狀況及卸任後的財務情況。

84歲的拜登於2025年確診第4期前列腺癌，並在同年退出總統大選，結束數十年的政治生涯。經歷多輪治療後，他的身體狀況仍受到外界關注。

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感恩節假期前，拜登夫婦前往費城與家人團聚，返程時被拍到在機場航廈行走。影片顯示，拜登身穿黑色外套及長褲，手提棕色袋子，調整行李重量時一度似乎踉蹌，隨後在警員協助下進入警車高爾夫球車。

影片引發網友不同反應。一名網友留言：「他不搭私人飛機？難道他沒錢了？」另一人認為拜登似乎正在承受疼痛，並表示「他應該坐輪椅，尤其是在機場」。

也有人質疑拜登為何需要親自提行李，留言表示：「他看起來快要摔倒了，難道沒有隨行人員可以幫他拿行李嗎？」另有網友認為，撇除政治立場，前總統出現在公共機場仍存在安全風險。

不過，也有人持不同看法，認為拜登自己提行李的畫面相當親民，並向這名83歲前總統表達祝福。