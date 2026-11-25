田納西州民主黨進步派聯邦眾議員候選人布羅德里克，24日以些微差距擊敗連任八屆的共和黨現任眾議員德賈萊斯。(取自布羅德里克競選網站https://www.victoria4tennessee.org/)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨在期中選舉後持續擴大眾院優勢，席次至少達259席，布羅德里克更在深紅選區意外翻盤，顯示該黨取得數十年來最佳戰果。

田納西州民主黨 進步派聯邦眾議員候選人布羅德里克(Victoria Broderick)，24日以些微差距擊敗連任八屆的共和黨 現任眾議員德賈萊斯(Scott DesJarlais)。民主黨眾院 期中大選迄今至少贏得259席次，是1990年以來最大的多數優勢。

目前仍有三個眾院選區結果待最後底定，其中明尼蘇達州一席訂30日重新計票，路易斯安納州兩席訂12月第二輪決選。已成少數黨的共和黨將掌握至少173席。

美聯社報導，與大選日確認席次相較，民主黨又淨增了45席。民主黨在總共435席的眾院大選中，取得數十年來最佳戰果，為該黨帶來巨大執政契機，如何兌現競選承諾與優先事項，壓力也相對沉重。

紐約時報報導，布羅德里克所在的田納西州第四選區，幅員遼闊，她以些微差距擊敗現任眾議員德賈萊斯，是這次期中選舉最令人震驚的「翻盤」結果之一。

民主黨迄今攻下的選區中，田州第四選區曾是最挺川普的一個。川普2024年曾以24個百分點贏下該選區，許多選情預測機構先前也都將該選區歸類為「共和黨穩固選區」。甚至就在兩年前，德賈萊斯還曾以43個百分點的差距擊敗過布羅德里克。

這次選舉，布羅德里克的競選經費遠遠落後對手；根據聯邦選舉委員會數據，她的競選團隊只花了9萬多元，而且沒有投放電視廣告紀錄。德賈萊斯的競選支出則達50萬8000元。

布羅德里克這次擊敗德賈萊斯，勝差不到一個百分點；總計19萬5000多張選票中，她只以約270票差距勝出。在選舉結果正式揭曉前，德賈萊斯16日發表聲明，表示已向布羅德里克認輸。

布羅德里克24日聲明表示：「無論您是否投票給我，我都想讓您知道，我將成為您的代表。我期待傾聽各位的聲音，致力完成您託付的任務。」

布羅德里克競選期間明確支持墮胎權、「全民健保」(Medicare for all)等進步派政策。她表明自己是LGBTQ社群一員；關注生活負擔能力與減少不平等的競選政見，源自過去的服務業工作經驗。她說：「對我而言，這並非左派與右派之爭，而是底層對抗頂層的鬥爭。」