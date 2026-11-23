薩伊德（圖）向舒默施壓的作法透露未來將以讓兩黨陣營同樣感到不安的方式，重新塑造民主黨傳統式的政治結盟。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 薩伊德以進步派姿態進軍參院，公開挑戰舒默並批評兩黨建制，顯示他在華府可能成為讓民主、共和兩黨都頭痛的新勢力。

華爾街日報（WSJ）22日獨家報導，民主黨 密西根州聯邦參議員當選人薩伊德(Abdul El-Sayed)對參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)發動挑戰，在民主黨內成為正在崛起中的顛覆力量之一，預告著抵達華府 後恐怕將讓兩黨都坐立難安。

競選期間，薩伊德在今年4月便曾表示，支持馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)出馬挑戰舒默的黨團領導地位。范霍倫本月宣布爭取出任黨團領袖，已經獲得大約六名民主黨參議員支持，立場趨於中間派的密州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)最近也為范霍倫背書。不過，外界認為范霍倫勝算不高，舒默表示已掌握在不記名投票中續任足夠票數。

報導指出，薩伊德向舒默施壓的作法透露未來將以讓兩黨陣營同樣感到不安的方式，重新塑造民主黨傳統式的政治結盟。

密州是川普在兩次總統大選都拿下勝利的搖擺州，薩伊德這次選舉靠著進步派政見當選，進而晉升到全國舞台，有機會推動包括健保、選舉財務、美國援外政策等方面的通盤改革。

42歲的薩伊德最近以新科國會議員身分到參議院訪問，接受媒體訪問時不但批評共和黨，對民主黨自己的政策同樣提出批判。他說，選民絕對不是要民主黨只是回到過去，「選民告訴我們他們討厭川普跟川普主義(Trumpism)，但選民並沒說他們愛我們，我們的工作就是要去贏得選民的信任」。

共和黨對手從薩伊德身上看到民主黨令人憂心的轉向。北達科他州聯邦參議員胡文(John Hoeven)說：「他們正在大幅左傾，甚至走向社會主義，這是嚴重問題，因為社會主義摧毀了每一個嘗試過的國家。」

薩伊德在密州迪爾伯恩(Dearborn)參加當地聯合汽車工會(UAW)分會舉辦的退休人員活動，重申支持為老年人凍結房產稅。在底特律一所非洲裔教會發表演講時，薩伊德承諾建立「全民醫保」(Medicare-for-all)達成健保制度改革。在華府一場穆斯林領袖聚會上，他則說必須限制美國軍事外援。

薩伊德上周也宣布成立政治行動委員會(PAC)，有助於在2028年大選之前建立人脈，並在民主黨內爭取更具影響力的角色。

共和黨佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)表示，薩伊德推動的「全民醫保」將摧毀現行的聯邦紅藍卡計畫(Medicare)。