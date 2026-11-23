候任密西根州聯邦參議員薩伊德。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時分析，民主黨新科議員薩伊德以「川普健保」向川普喊話並獲轉發，反映民主黨正嘗試以迎合川普個性、軟硬兼施的方式尋求合作。

競選期間以「全民醫保」(Medicare-for-all)為核心政見的民主黨 密西根州聯邦參議員當選人薩伊德(Abdul El-Sayed)，上周在社群媒體發文對川普 總統隔空喊話，爭取推出「保障所有美國人民從搖籃到墳墓的醫療保險」，附上一張寫著「川普健保」(TrumpCare)金卡的模擬圖表。薩伊德這則發文後來獲得川普轉發。紐約時報 分析，從薩伊德發文獲得川普注意可以看出，某些民主黨新科國會議員似乎看準了如果想跟川普合作成功，必須掌握川普愛面子的個性。

報導指出，「川普健保」不管是作秀、惡搞、搏眼球或真心爭取兩黨合作，到了周末期間確實引起川普注意，川普21日在社群平台「真實社群」(Truth Social)轉貼薩伊德發文，但沒有發表評論。白宮先前則明確反對薩伊德版本的「全民醫保」。

薩伊德是靠著猛批川普而迅速崛起的政治新秀，這次社群媒體與川普的互動則顯示民主黨新一代國會議員懂得怎麼跟川普打交道，除了知道迎合川普好大喜功、精於交易的個性，某些時刻也會拿出「用蜂蜜代替酸醋」(a honey over vinegar strategy)的以柔克剛策略。

薩伊德22日接受國家廣播公司(NBC)「面對媒體」(Meet the Press)節目專訪時說：「我從小打長曲棍球，教練總是叮嚀我們要『對球不對人』(you play the ball, not the man)。」他說：「我的職責是確保能夠推進目標，讓這個國家所有人都獲得健保。」

民主黨選舉策略專家塞拉索(Michael Ceraso)說，薩伊德正在打一場「非常高明的算盤」。共和黨選舉策略專家高爾曼(Matt Gorman)則說：「這讓人看清薩伊德有多傲慢，自以為非常有個人魅力。」

薩伊德策略能否奏效仍有待觀察，就在川普轉發貼文的同一天，還另外發布自己戴著印有「否決」(VETO)字樣紅帽子的照片。民主黨國會高層則揚言新一屆國會上台後要運用權力調查川普政府。

報導指出，薩伊德的策略讓人想起紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)今年2月帶著印有川普頭版消息模擬報紙前往白宮的作法，報導標題寫著「川普對紐約市說：讓我們一起建設吧」(Trump to City: Let's Build)。

民主黨德州聯邦參議員當選人塔拉里科(James Talarico)日前則說，川普可以像前總統總統詹森總統(Lyndon B. Johnson)永垂青史。詹森被喻為國會交易談判大師，任內成就包括把將民權寫入法律、打造全國社會安全網(social safety nets)。塔拉里科本月在丹佛舉行的民主黨會議上說：「如果川普想要獲得林詹森等級的紀念牌匾、畫像以及半身雕像，我們可以幫忙實現願望。」

民主黨明尼蘇達州聯邦參議員當選人弗拉納根(Peggy Flanagan)周末期間對薩伊德提議表示支持。弗拉納根接受CNN訪問時說：「如果要叫『川普健保』才能讓法案過關，我完全沒意見。」