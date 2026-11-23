原本極為堅定支持川普總統的政治組織保守派「守誓者」創辦人羅茲。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 守誓者創辦人羅茲從川普死忠變成公開批判者，痛斥川普背信與利益交換，凸顯曾支持元月6日暴亂的極端派對其忠誠正在消退。

極右翼民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)創辦人羅茲(Stewart Rhodes)不僅為川普 入獄，服刑期間還在身上刺上川普在賓州 巴特勒(Butler)躲過暗殺子彈後、展現不屈神情的臉龐。

美聯社報導，這曾是他對這位共和黨 總統校忠的證明，如今已成明日黃花。

「我對川普已經徹底死心了，」羅茲在德州厄文市(Irving)餐酒館外受訪時說，川普不只是叛徒，更是「我國歷史上最糟糕的人之一。」

這名昔日追隨者2021年前因策劃讓川普續掌權的「元月6日國會暴亂」行動遭判「煽動陰謀罪」(seditious conspiracy)，如今反目，凸顯極端支持者對川普的忠誠消退。

他過去聲稱川普2020年敗給民主黨拜登(Joe Biden)是因選舉舞弊，今年德州民主黨取得歷史性勝利，他則說，「最主要的原因在於，川普惹惱了他自己的基本盤。」

戴黑牛仔帽與眼罩的羅茲受訪時，不遠處正在舉辦「基督戰士會後派對」(Christian Warriors After-Party)，屬「基督即君王：川普之後的美國」(Christ is King: America After Trump)研討會；有人上前握手、入會或報名參加防衛、救災訓練。

羅茲說，決裂始於川普特赦大批因元月6日入獄者，卻只為他減刑，「那是最初的端倪。」他也批伊朗戰事違背停戰承諾，稱促公開淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案者為「過去」支持者是冒犯與背棄口號，更指「清乾華府沼澤」(Drain the swamp)承諾破功、特赦全是「利益交換」(pay-for-play)。白宮未對羅茲發言回應。

奧伯尼紐約州立大學(SUNY-Albany)副教授傑克森(Sam Jackson)指出，極端派從視川普為反陰謀盟友，轉而認為他被陰謀吸納。

羅茲畢業於耶魯法學院、曾任前聯邦眾議員朗保羅(Ron Paul)幕僚，2009年創辦「守誓者」鼓吹軍警抗拒違憲命令；檢方指其成員涉及元月6日衝擊國會大廈暴動。羅茲本人雖未衝進國會大廈卻仍遭判13年刑期，他自稱是政治犯，後來獲減刑出獄。法官梅塔(Amit Mehta)曾警告，他獲釋後恐再發動武裝抗爭。

司法部年初撤銷羅茲定罪並解除重罪犯身分。