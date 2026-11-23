下屆新國會候任眾院議長傑佛瑞斯表示，明年1月新國會開議，可在醫療保健、可負擔生活等民生議題上，與川普總統合作。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 準眾議長傑佛瑞斯表示，民主黨可與川普在健保、生活成本與移民等議題尋求合作，並盼推動Medicare擴大與兒童健保保障。

即將出任下屆眾院議長的現任眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries) 22日接受哥倫比亞廣播公司「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時說，民主黨 在醫療健保 、降低生活成本以及移民等領域，可能尋求與川普 總統合作。傑佛瑞斯受訪時說：「從總統對於健保發表的談話中，讓我們看看有哪些合作空間。」

民主黨在期中選舉同時取得參眾兩院多數席次，川普日前表示對於跟民主黨合作抱持開放態度，並說醫療保健是最可能達成協議的領域之一。

川普13日在記者會上便說：「我對優質健保抱持開放態度。」川普表示：「這會完全照他們的意思走嗎 ?不會。它可以是大家共同訴求的結合，如此一來，我們國家就能擁有很棒的健康保險，最終結果甚至比只跟共和黨人打交道還更好。」

至於兩黨可能合作的具體項目，傑佛瑞斯受訪時指出，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)降低參加年齡門檻、並將保障範圍擴大到視力、聽力與牙科保健，同時確保兒童獲得健保保障。傑佛瑞斯說：「希望這個國家裡的每個孩子與年輕美國人，有需要時都能負擔得起看醫生的費用。」

他說：「這是我們可以嘗試合作的領域。」他表示，民主黨參眾議員對此都有高度支持，以川普對健保發表的談話看來，「且讓我們拭目以待能達到什麼結果。」

傑佛瑞斯強調付諸行動的重要。他說，如果未來兩年國會在解決生活負擔能力問題、醫療保健以及移民問題上都毫無作為，「你能想像美國民眾對華府機有多麼憤怒嗎？」

他表示，經濟已經失靈，對許多美國人來說，日子過得非常痛苦，「顯然我們不能只是回到以前的狀況而已」。他說，民主黨承諾將推出美國人民要求大刀闊斧改革。

俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費遭到去年通過的「大又美法」(One, Big, Beautiful Bill Act)削減。民主黨希望推翻共和黨刪減白卡計畫的決議。

傑佛瑞斯表示，生活成本昂貴以及移民制度問題也是民主黨希望與川普及共和黨合作的領域。他說，新一屆國會上台初期工作重點還包括打擊貪腐。

期中選舉慘敗，川普總統在明年新國會成為跛腳總統，已經釋出訊息，願與民主黨在國會合作議事。(路透)