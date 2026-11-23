候任密西根州聯邦參議員薩伊德。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 密西根州新科參議員薩伊德把全民醫保包裝成「川普健保」並獲川普轉發，川普也表示新國會有機會在健保等議題上跨黨合作。

民主黨密西根州 聯邦參議員當選人薩伊德(Abdul El-Sayed)在競選期間向選民大力倡議「全民醫保」(Medicare-for-all)，勝選之後把這項主軸政見重新包裝成為「川普健保 」，成功引起川普總統注意。薩伊德12日在社群媒體發文對川普隔空喊話：「唐納德，提案已經擺在桌上。保障所有美國人民從搖籃到入土的醫療保險。」發文當中附上一張寫著「川普健保」(TrumpCare)金卡的模擬圖表。

川普21日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)轉發薩伊德的發文，不過沒有任何加上評論。媒體詢問川普發文，白宮21日晚間並未回應。

川普21日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時，則對新一國會明年1月上台後，將與位居參眾兩院多數的民主黨合作給予正面評價。川普說：「我們有機會獲得很棒的健保與許多其他事項，我們將以跨黨派方式達成。」

發文獲得川普轉發，薩伊德回應時加註川普@realDonaldTrump寫道：「您如果準備好了，我就隨時奉陪。」

川普21日接受「美國星期六」(Saturday in America)節目訪問時說，兩黨有可能在醫療保險、舉債上限、信用卡利息10%上限等領域達成協議，明年1月雖然將出限分裂政府，但有信心行政部門能跟民主黨國會領袖合作完成「了不起的成就」。川普說：「機會非常好，否則其他法案都會遭到否決。」

川普警告說，民主黨若拒絕合作，會準備好隨時動用否決權。

無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)上周表示，將利用身為參院健康、教育、勞工和退休金委員會(Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions，HELP)主席職務，為最終轉型到「全民醫保」的過渡時期推動多年計畫。

桑德斯日前表示，民主黨應該利用掌握國會多數的機會在新一屆國會推動醫療保險改革，將俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)參加門檻從65歲降低到55歲，做為邁向「全民醫保」的第一步。