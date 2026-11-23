AI摘要 文章摘要整理： 明年1月國會將迎來13位新科非裔民主黨眾議員，創30多年新高，年輕世代加入也讓非裔代表性與實際立法權力的轉化成為焦點。

國會明年一月將迎接13位新科非裔民主黨 籍眾議員，是自1993年以來人數最多的一屆。其中4人年僅34歲或以下；此外，超過半數的非裔眾議員是在2021年或之後首次就職。這也形成一項考驗：非裔代表性提升，能否轉化為實際的立法權力？

路透報導，這批非裔國會議員加入可能會重塑國會在投票權、醫療負擔能力、經濟不平等議題上的立法優先順序，同時讓新一代領導人在制定民主黨政策時擁有更大的話語權。

研究非裔美國人政治領導力的愛默蕾大學(Emory University)教授吉萊斯皮(Andra Gillespie)表示：「當國會能反映人口比例時，各委員會便能呈現多元代表性。眾議院非裔黨團(Congressional Black Caucus)之所以成立，部分原因就是為了說服國會領導層，讓非裔議員能進入關鍵委員會任職。」

該黨團目前的所有成員皆為民主黨籍。黨團主席、紐約州聯邦眾議員克拉克(Yvette Clarke)表示，選民紛紛向他們反映，要求他們必須展現更大膽的作風，才能應對全國各地社區所面臨的種種危機。她並指出生活負擔能力危機是該黨團成員最關切的問題。

非裔民主黨人影響力將取決於這批國會代表團。相較於上一屆國會，這批成員面孔更新更年輕。29歲的基羅斯(Melat Kiros)是首位當選國會議員的Z世代女性，同時也是首位代表科羅拉多州的非裔女性。她與另三位首次當選的非裔眾議員，年齡都在34歲或以下：32歲的雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier，紐約州)、32歲的博阿福(Adrian Boafo，馬里蘭州)、34歲的麥金尼(Donavan McKinney，密西根州)。黨團中的資深非裔領袖則有88歲的沃特斯(Maxine Waters，加州)和78歲的湯普森(Bennie Thompson，密西西比州)。

這種世代交替的組合將帶來挑戰，即將上任眾院 議長的傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)將領導一個包含溫和派與進步派的黨團；其中一些成員正試圖推動黨內變革，超越既有的領導層。

眾議院非裔黨團主席克拉克表示，她的重點在於協調黨內的溫和派與進步派，並對傑佛瑞斯表達信心，「我感覺他並非對民意毫無感知，而且他將能按照國會的需求來領導黨團。」