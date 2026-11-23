AI摘要 文章摘要整理： 民主黨在期中選舉大勝後，共和黨內部對敗選原因看法分裂，部分人士認為川普與其政策應負主要責任，另一些人則將失利歸因於通膨、訊息失準與議題失焦。

民主黨 在期中選舉贏得56%的普選票，領先幅度創下現代政治史上前所未見的紀錄，並終結共和黨 在德州、堪薩斯州、密西西比州、南卡羅來納州長達數十年的執政優勢。共和黨如今開始自我檢討，但黨內已經出現明顯分歧：一派認為川普 總統必須為選舉失利負起最大責任，另一派則不願將矛頭指向他。

紐約時報報導，近20名共和黨議員、策士、官員受訪時對於大敗提出各種不同解釋，包括通膨、訊息傳達失準、遭到民主黨以貪腐問題攻擊、移民執法過激，都是敗選原因。

愛阿華州共和黨策略顧問柯契爾(David Kochel)稱這次期中選舉是「對總統的否定」，稱這有點像一場罷免選舉，選民彷彿在說：「我們2024年搞砸了，現在要盡可能設法補救。」曾為川普助選的知名保守派評論員夏皮羅(Ben Shapiro)本周接受國家公共電台(NPR)訪問時表示，這次選舉中選民心裡想的是：「我認為川普政府基本上已經把事情搞得一團糟，把他們趕下台吧。」

其他共和黨策士、評論員及即將卸任的國會議員，也開始更加直言不諱地批評他們眼中川普的政治缺失。包括馬斯克(Elon Musk)、班農(Stephen K. Bannon)、羅根(Joe Rogan)等知名右翼人士，都已與川普保持距離。

共和黨官員與策士普遍認為該黨過度聚焦文化議題，例如跨性別運動員參加女子及女性體育賽事，卻沒有充分關注能夠吸引中間選民及搖擺選民的民生議題。

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)如今預計將成為德州唯一有份量的共和黨州級民選官員。他在選舉結束幾天後於自己的Podcast節目中表示：「太多共和黨政治人物似乎不了解，或根本不在乎」美國民眾正在承受的真實痛苦。越來越多共和黨人公開反對川普的關稅政策及伊朗戰爭，這兩者是物價上漲的重要推手，尤其推高汽油及柴油價格。

2024年川普競選時承諾確保邊境安全，並遣返非法滯留美國的移民，這項主張當時奏效，但今年慘敗後部分共和黨人開始認為選民懲罰共和黨，是因為川普政府執法手段過於強硬。根據紐約時報選民趨勢調查，與2024年總統大選相比，全美西語裔選民向民主黨傾斜了31個百分點，變動幅度高於其他任何種族群體。川普雖承認自己在移民問題上可能做得太過火，但他20日卻將責任歸咎於國會議員未能「通過我想要通過的法案」。