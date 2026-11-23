AI摘要 文章摘要整理： 北卡第五選區由藍翻紅完成最後拼圖，讓民主黨在眾院席次至少達258席，創下1992年以來最佳成績，並與參院形成對共和黨總統川普的全面監督局面。

民主黨 在期中選舉一路過關斬將，最新戰報顯示北卡 羅來納州第五國會選區22日最新計票，也由紅轉藍，民主黨人哈伯德(Chuck Hubbard)確定擊敗共和黨已連任11屆的資深現任眾議員福克斯(Virginia Foxx)。這也代表盡管還有四席未確定，民主黨在眾院 已取得數十年來最佳戰績，贏得至少258個席次，創下自 1992年以來首見的壓倒性勝利，為兩年後執政開創契機，但是是同時也必須承擔兌現競選承諾的沉重壓力。

民主黨哈伯德擊敗共和黨11屆老將

福克斯22日發表聲明表示，在重新計票仍無法縮小兩人之間微小票數差距後，她已致電哈伯德承認敗選。在總計28萬7000張選票中，哈巴德目前領先330票。福克斯於 2004年首度當選聯邦眾議員，現任眾院權力強大的程序委員會主席。

哈伯德是位資深新聞工作者，其職涯始於為家族擁有的地方報社工作。他的勝選是民主黨期中選舉中於北卡州大獲全勝的最後一塊拼圖。

截至目前，民主黨在眾院已淨增加44個席次，比2018年川普總統第一任內首次期中選舉時所斬獲的40席還要多出 4 席。不過目前全國仍有4個眾院選區結果尚未揭曉：明尼蘇達州與田納西州各有一席，路易斯安那州則有兩席將進入12月的決選。無論這些計票結果如何，共和黨則掌握至少173 席，確定成為少數黨。

民主黨此次掌握的多數席次規模，不僅超越了1992年柯林頓(Bill Clinton)首次當選總統時的258 席，也超過 2008 年歐巴馬(Barack Obama)當選時的257席。不過仍未達到富蘭克林·羅斯福(Franklin D. Roosevelt)時代的高峰，當時民主黨在眾院的席次一度超過300席。眾院議員總數為435席，過半數為218席。

民主黨在總數435席的眾院取得壓倒性優勢，在參院100個席位中也取得56席的多數地位，是十多年來最大優勢，從而形成了「行政與立法分立」的局面—參眾兩院由民主黨掌控，而白宮則由共和黨籍總統坐鎮。

這對民主黨而言，是機會也是挑戰。他們在國會的優勢使其在2028年入主白宮的機會大增，但是同時也意味他們必須兌現選的承諾。民主黨人目前正著手規劃「百日議程」，旨在解決高昂的生活成本問題。同時，針對川普第二任期的剩餘任期，民主黨也準備了一套廣泛的監督計畫，準備與川普展開角力。