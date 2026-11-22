CNN列出民主黨明年將調查的9大議題，第一優先就是調查川普總統是否涉及自肥。圖為川普21日穿著有他頭像的運動衣走向座車。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨即將掌控國會後，CNN列出9大優先調查目標，首要鎖定川普家族自肥與利益衝突，其次還包括伊朗戰爭、艾普斯坦檔案、移民執法等爭議。

民主黨 明年1月即將接掌國會參眾兩院，準備調查的目標「琳瑯滿目」。有線電視新聞網(CNN)列舉九大優先調查目標，指它們無論從實務或政治層面來看，對民主黨都深具意義。排名第一的調查目標就是川普 總統及其家族和盟友的自肥行為；伊朗 戰爭、艾普斯坦檔案、馬斯克(Elon Musk)與Nvidia黃仁勳也都入列。

川普家族和盟友自肥行為

此領域切入調查的點很多；不僅涉及川普如何利用總統職權大撈數十億元，還涉及川普女婿庫許納(Jared Kushner)、談判特使威科夫(Steve Witkoff)、川普長子小川普(Donald Trump Jr.)等可能存在利益衝突問題。民主黨若能回應選民對「貪腐」究責的強烈渴望，將能獲得更大政治影響力。

發動伊朗戰爭的理由

川普政府發動伊朗戰爭的理由與目的，說法前後矛盾，是最明顯調查目標。國會可深入探究戰爭真正緣由，政府是否對國人據實以告？民主黨人還可以調查戰爭初期美軍擊中伊朗小學事件；聯合國近期報告曾指此空襲可能構成戰爭罪。

「淫魔」艾普斯坦檔案

這個議題雖有許多細節已被反覆檢視，但仍有未解之謎。川普究竟何時得知富豪「淫魔」艾普斯坦所作所為？為何對他與愛普斯坦的密切關係發表諸多不實言論？為何政府至今仍未公開所有檔案？

移民及ICE大規模遣返

調查可能涉及聯邦官員在明尼阿波利斯槍殺抗議人士古德(Renee Good)與普雷蒂(Alex Pretti)事件，也可能涉及其他潛在不當行為，如錯誤逮捕拘留或錯誤驅逐出境、國土安全部發布不實說法等。

黃仁勳與Megaspeed

這起醜聞牽涉的利害關係極大；它涉及人工智慧(AI)競賽最關鍵企業、中國是否對輝達進行間諜活動、透過Megaspeed公司將搶手AI晶片非法銷往中國；以及對此類事務採取寬鬆態度的商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)是否藉此讓家族企業牟利？

川普與司法部的報復行動

許多針對川普政敵的司法調查往往缺乏充足證據，報復動機顯而易見。民主黨人或許認為，對此類行為究責至關重要，以免政治體制淪入無止盡的法律報復循環。

馬斯克領導的DOGE

民主黨人調查馬斯克比較棘手，可能被視為報復這位全球首富斥資數億元助共和黨人勝選。但他當年率領「政府效率部」(DOGE)推動許多工作嚴重阻礙聯邦政府正常運作；加上他從聯邦政府合約獲得豐厚利潤，有理由查個水落石出。

川普的翻修工程

舉凡川普無預警拆除白宮東廂、把川普姓名加在甘迺迪中心(Kennedy Center)上、未經公開招標即倉促修建林肯紀念堂倒影池等等，都值得調查。

攻擊船隻行動

美軍不只一次在加勒比海對涉嫌販毒船隻發動攻擊。這類行動本質上形同「法外處決」，連部分共和黨人都對此感到不滿。