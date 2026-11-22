川普政府原來有意將建造中的第4艘福特級航空母艦以川普命名，但海軍已打消此意，仍維持以紀念水兵米勒命名。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國海軍最終維持第4艘福特級航母命名為多里斯·米勒號，結束先前傳出改名川普號的爭議，米勒家屬對決定表示歡迎。

美國海軍確認正在建造的第四艘福特級航空母艦維持原定命名為「多里斯·米勒號」(USS Doris Miller)，以表彰在珍珠港事件中英勇作戰的非裔 水兵多里斯·米勒(Doris Miller)。

有線電視新聞網(CNN) 8月獨家報導海軍曾討論改變計畫，將新航艦改以川普 總統命名，引起諸多爭議。事隔三個月後，CNN 20日收到海軍代理部長高雄(Hung Cao)發言人的聲明說：「無意更改『多里斯·米勒號』艦名」，仍按計畫命名。

海軍於2020年宣布將新航艦命名為「多里斯·米勒號」，將是首艘以基層水兵名字、也是首艘以非裔美國人命名的航空母艦。

CNN最初引述兩名消息人士指出，新航艦將改名以紀念川普；至於米勒號則改用於另一艘軍艦上。

消息人士向CNN表示，米勒號更名工作今年稍早便已展開，代理海軍部長高雄及其辦公室也一直研究更新軍艦命名指引，明確規定軍艦可以哪些人命名，其中包括總統。在討論艦名之際，海軍內部已停止將這艘航艦稱為米勒號，僅以艦體編號CVN-81稱呼，白宮的行政命令也僅以CVN-81稱呼，以「川普」來命名似乎箭在弦上。

當消息傳出後，引發部分國會議員及米勒後人的關注及反對，現在決定繼續維持以米勒命名時，米勒家屬對此表示歡迎。

美國航空母艦自尼米茲級(Nimitz Class，CVN-68至CVN-77)之後，多數以歷任總統命名，因此以基層水兵名字命名是個最高榮譽的破格之舉。

國家太平洋戰爭博物館(National Museum of the Pacific War)資料顯示，米勒1941年12月7 日珍珠港遭偷襲時，在戰艦「西維吉尼亞號」(USS West Virginia)上擔任伙夫，協助搬運受傷官兵，並在未受過防空武器訓練的情況下，操作機槍還擊日軍戰機，成為首位獲頒海軍十字勳章(Navy Cross，海軍第二高榮譽)的非裔海軍士兵，他後來於1943年陣亡。

至於這艘正在建造中的航艦，將於12月5日珍珠港事件85周年紀念前兩天，舉行龍骨安放儀式。

海軍將取消第四艘福特級航艦以川普命名的計畫，仍以表彰二戰期間的非裔水兵米勒命名。圖為國家地理雜誌拍攝的紀錄片，由演員飾演米勒。（美聯社）