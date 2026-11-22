參院龍頭投誰？舒默vs.范霍倫 13新科議員成關鍵
民主黨13名新科參議員成為參院龍頭之爭關鍵，舒默靠資歷與資源對決主張更進步路線的范霍倫，最終結果取決於尚未表態的新議員。
AI摘要
文章摘要整理：
民主黨13名新科參議員成為參院龍頭之爭關鍵，舒默靠資歷與資源對決主張更進步路線的范霍倫，最終結果取決於尚未表態的新議員。
民主黨新科參議員尚未宣誓就職，參院龍頭之爭卻已開始考驗他們競選時承諾的改變。民主黨共有13名新科參議員，規模之大堪稱數十年之最，其中多數人翻轉共和黨票倉的關鍵是承諾撼動華府。如今，參議員當選人被捲入典型的建制派權力鬥爭，必須在長年領導參院民主黨的紐約州參議員舒默(Chuck Schumer)與挑戰者、馬里蘭州參議員范霍倫(Chris Van Hollen)之間抉擇。參院多數黨領袖訂12月1日秘密投票。
美聯社報導，范霍倫承諾採取更積極的立法路線，目前已獲新科進步派當選人薩伊德(Abdul El-Sayed，密西根州)與佛蘭納根(Peggy Flanagan，明尼蘇達州)表態支持。
2024年落選、此次重返華府的俄亥俄州參議員布朗(Sherrod Brown)則支持舒默，緬因州參議員當選人傑克森(Troy Jackson)表示，不會支持舒默，但也還沒表態支持范霍倫；不過，來自德州、密西西比州、愛阿華州與南卡羅來納州等傳統共和黨州的多數新科參議員，迄今大多避免公開表態。
當選南卡羅來納州參議員的兒科醫生安德魯斯(Annie Andrews)表示，正與舒默及范霍倫交談；密西西比州的科洛姆(Scott Colom)則說，自己處於「傾聽模式」，想先多認識兩人。
堪薩斯州參議員當選人漢彌爾頓(Adam Hamilton)19日表示，不會支持舒默。他說：「我在找能團結大夥的人，在堪薩斯這樣的地方，許多人在舒默身上感受不到這一點。」
46歲的安德魯斯是近30年來，首位贏得南卡參院選舉的民主黨人，她呼籲「世代交替」，並說不會支持舒默，但也不認同范霍倫的「全民醫保」等政策。
德州聯邦參議員當選人塔拉里科(James Talarico)曾直言，民主黨需要「新血」，未排除舒默，但將與候選人會面並提出「尖銳問題」。
愛阿華州參議員當選人圖雷克(Josh Turek)說：「誰給我的答案最貼近我一年半以來主打的常識性『草原民粹主義』(Prairie Populism)，我就支持誰。」
阿拉斯加州參議員當選人佩爾托拉(Mary Peltola)則表示，尚未思考此事。
舒默的優勢在於長年累積的人脈且熟悉參院運作，他同時掌管參院民主黨的競選經費機構，對多場選戰挹注數百萬元，部分候選人更是由他招募。
亞利桑納州參議員加列戈(Ruben Gallego)形容，「當教練帶你打進世界大賽(World Series)，你就會再給他一份合約。」
夏威夷州參議員廣野慶子(Mazie Hirono)支持舒默，她說：「我們應該非常歡迎那些歷經烈火考驗才抵達這裡的新人。」
因為民主黨這次新增13名參議員，規模多年罕見，且多數來自翻轉共和黨票倉的關鍵州，他們的表態將直接影響秘密投票結果與黨內權力版圖。 舒默強調長年領導經驗、人脈與對參院運作的熟悉，且掌握競選經費資源；范霍倫則主張更積極的立法與改革路線，吸引進步派新科議員支持。 薩伊德與佛蘭納根支持范霍倫，布朗與廣野慶子支持舒默；安德魯斯、科洛姆、塔拉里科與多州新議員多半仍在觀望，顯示勝負尚未明朗。
精華 FAQ
因為民主黨這次新增13名參議員，規模多年罕見，且多數來自翻轉共和黨票倉的關鍵州，他們的表態將直接影響秘密投票結果與黨內權力版圖。
舒默強調長年領導經驗、人脈與對參院運作的熟悉，且掌握競選經費資源；范霍倫則主張更積極的立法與改革路線，吸引進步派新科議員支持。
薩伊德與佛蘭納根支持范霍倫，布朗與廣野慶子支持舒默；安德魯斯、科洛姆、塔拉里科與多州新議員多半仍在觀望，顯示勝負尚未明朗。
上一則
傑佛瑞斯痛批米勒「種族主義者」川普仍期待共事
下一則