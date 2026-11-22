民主黨在參院的龍頭之爭，幾位來自紅州的新秀將是關鍵，尤其是幾位翻轉的參議員。上排由左至右為：南卡州安德魯斯、俄亥俄州布朗、密西西比州科洛姆、北卡州庫伯；下排由左至右為：堪薩斯州漢密爾頓、緬因州傑克森、德州塔拉里柯、愛阿華州圖雷克。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨13名新科參議員成為參院龍頭之爭關鍵，舒默靠資歷與資源對決主張更進步路線的范霍倫，最終結果取決於尚未表態的新議員。

民主黨 新科參議員尚未宣誓就職，參院 龍頭之爭卻已開始考驗他們競選時承諾的改變。民主黨共有13名新科參議員，規模之大堪稱數十年之最，其中多數人翻轉共和黨 票倉的關鍵是承諾撼動華府。如今，參議員當選人被捲入典型的建制派權力鬥爭，必須在長年領導參院民主黨的紐約州參議員舒默(Chuck Schumer)與挑戰者、馬里蘭州參議員范霍倫(Chris Van Hollen)之間抉擇。參院多數黨領袖訂12月1日秘密投票。

美聯社報導，范霍倫承諾採取更積極的立法路線，目前已獲新科進步派當選人薩伊德(Abdul El-Sayed，密西根州)與佛蘭納根(Peggy Flanagan，明尼蘇達州)表態支持。

2024年落選、此次重返華府的俄亥俄州參議員布朗(Sherrod Brown)則支持舒默，緬因州參議員當選人傑克森(Troy Jackson)表示，不會支持舒默，但也還沒表態支持范霍倫；不過，來自德州、密西西比州、愛阿華州與南卡羅來納州等傳統共和黨州的多數新科參議員，迄今大多避免公開表態。

當選南卡羅來納州參議員的兒科醫生安德魯斯(Annie Andrews)表示，正與舒默及范霍倫交談；密西西比州的科洛姆(Scott Colom)則說，自己處於「傾聽模式」，想先多認識兩人。

堪薩斯州參議員當選人漢彌爾頓(Adam Hamilton)19日表示，不會支持舒默。他說：「我在找能團結大夥的人，在堪薩斯這樣的地方，許多人在舒默身上感受不到這一點。」

46歲的安德魯斯是近30年來，首位贏得南卡參院選舉的民主黨人，她呼籲「世代交替」，並說不會支持舒默，但也不認同范霍倫的「全民醫保」等政策。

德州聯邦參議員當選人塔拉里科(James Talarico)曾直言，民主黨需要「新血」，未排除舒默，但將與候選人會面並提出「尖銳問題」。

愛阿華州參議員當選人圖雷克(Josh Turek)說：「誰給我的答案最貼近我一年半以來主打的常識性『草原民粹主義』(Prairie Populism)，我就支持誰。」

阿拉斯加州參議員當選人佩爾托拉(Mary Peltola)則表示，尚未思考此事。

舒默的優勢在於長年累積的人脈且熟悉參院運作，他同時掌管參院民主黨的競選經費機構，對多場選戰挹注數百萬元，部分候選人更是由他招募。

亞利桑納州參議員加列戈(Ruben Gallego)形容，「當教練帶你打進世界大賽(World Series)，你就會再給他一份合約。」

夏威夷州參議員廣野慶子(Mazie Hirono)支持舒默，她說：「我們應該非常歡迎那些歷經烈火考驗才抵達這裡的新人。」