參眾兩院選舉結果影響參院民主黨領袖舒默(右)去留，眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(左)則將可能成為首位眾院非裔議長。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普一方面稱讚傑佛瑞斯並願合作，另一方面為幕僚長米勒辯護；傑佛瑞斯則強烈拒絕與米勒往來，顯示雙方在合作與對立之間拉鋸。

川普 總統21日上午罕見地讚揚即將上任的眾院議長，民主黨 的傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，並且表達合作意願。在此之前，這位獲得提名的民主黨領袖才剛痛批川普的白宮新幕僚長米勒(Stephen Miller)是一個「徹頭徹尾的種族主義 者。」

在接受福斯新聞節目「周六美國」（Saturday in America）主持人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)專訪時，川普先是為他的核心幕僚米勒辯護，稱他是個「好人」。他接著表示，「我想傑佛瑞斯會明白這一點的。」他並補充說道，他「期待」與下一屆國會的這位民主黨領袖共事。

川普說道：「我要向他表達誠摯的祝賀。他能取得這個職位，表現相當出色。這是一件好事：他是第一位擔任此職位的非裔人士，這意義重大。這確實意義非凡，他應該為自己感到非常驕傲。」

然而傑佛瑞斯顯然對米勒沒有好感。在21日刊出的紐約時報專訪中，傑佛瑞斯表示，他無法想像自己會坐下來與這位白宮幕僚長進行談判。

他對紐約時報記者加西亞-納瓦羅(Lulu Garcia-Navarro)說：「不會。我已經說得很清楚了，史蒂芬·米勒就是個徹頭徹尾的種族主義者。」

他繼續說道：「在這個節骨眼上，我為什麼要跟他打交道？他可是川普那套大規模暴力遣返機器的策畫者，這其中充滿了殘酷。這造成了混亂，甚至伴隨著死亡。」

盡管川普表示願意與傑佛瑞斯及其他民主黨人合作推動跨黨派法案，但他仍強調自己握有否決權。他說道：「我有這個權力。」

「我們有機會在醫療保健及其他許多議題上取得重大成果，而且是以跨黨派合作的方式來達成，」他對麥肯內尼表示。「這很有可能實現，否則所有法案都會被否決。」

他接著說道：「我可以坐在那裡兩年又一個月，否決所有法案。如果什麼都否決，那誰也別想成事，這絕非長久之計。」

川普也對與參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）合作抱持樂觀態度。舒默目前正遭遇參議員范霍倫（Chris Van Hollen）的挑戰，試圖爭取成為多數黨領袖。

川普表示：「我很了解舒默，我認為我們有機會共同成就歷史性的大事。我們有機會在醫療保健議題上做出重大貢獻，甚至可能觸及移民議題。」