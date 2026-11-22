AI摘要 文章摘要整理： 川普發布行政命令，要求聯邦承包商面對國會查詢時先向白宮報備，並禁止交出機密或受行政特權保護的資料，引發對抗國會監督的新爭議。

川普 總統新頒布的行政命令，指示聯邦包商在回應國會查詢前必須先諮詢政府；對於政府認定屬於機密或受「行政特權」保護的資訊及通訊內容，承包商不得提供給國會。此舉擴大了川普抵制國會監督的力道，明顯是針對明年1月將全面控制國會的民主黨 。

綜合美聯社等媒體報導，川普20日發布一項行政命令，要求聯邦承包商及分包商在收到國會查詢或索取資訊要求時，須先向白宮 通報及協調如何回應，回應必須「適當」，否則會被終止合約，未來與聯邦政府的合作將會暫停，甚至永不錄用。

這個最新行政命令適用於所有承包商及分包商，涉及數萬家企業。

民主黨揚言，明年1月正式掌控國會後，將展開廣泛且積極的監督行動，政府合約已列為主要調查目標之一。 一直以來民主黨指聯邦資金流向與川普家族有關連的公司，尤其是在五角大廈。

白宮表示，新行政命令下，行政部門須在敏感事務上與員工及承包商保持溝通協作，確保機密資訊不會因國會要求而流向未經授權的第三方。

這項行政命令是根據「行政特權」(executive privilege)原則。此一原則允許總統對法院、國會及公眾，保留披露特定內部通訊。兩黨總統都行使過這個權力，川普也不例外。

不過行政特權的做法仍有可能面臨法律挑戰，特別是當承包商應要求，不交出國會傳票調閱的資訊時，國會可要求法院介入裁決。

在川普發布行政命令之前，白宮官員已採取措施，加強控制各機構及官員如何回應國會的要求。

白宮法律顧問夏夫(Will Scharf)已發出指令，要求聯邦機構員工同意到國會作證前，必須先取得白宮批准。他早前致函給即將執掌眾議院監督委員會(House Oversight Committee)的加州聯邦眾議員加西亞(Robert Garcia)，指出部分國會調查可能構成「公然犯罪」。

加西亞已向川普兩個兒子，副總統范斯及多位現任、前任川普政府官員等12人發出通知信，要他們做好準備，面對監督委員會大規模調查。