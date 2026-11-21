川普總統20日在白宮記者會上對著新幕僚長米勒(左前)說：「你想選總統嗎？」站在後方的范斯擠出僵硬的微笑。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在白宮記者會上公開調侃范斯、魯比歐與米勒的接班排序，現場氣氛尷尬；同時民調顯示魯比歐在2028年黨內初選暫居優勢。

川普 總統20日召開記者會，原本要總結川普亞洲行成果的簡報，卻突然拋出由白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)「接班」的想法，讓分別站在兩旁的副總統范斯 (JD Vance)與國務卿魯比歐 (Marco Rubio)神情尷尬。

被視為2028年可能角逐總統大位的范斯和魯比歐，20日在白宮新聞簡報室內並肩而立90分鐘，兩人穿著風格一致的服裝，距離向現場記者群發言的川普僅一步之遙。川普似乎樂於為潛在接班人安排這類「公開試鏡」。

在范斯與魯比歐發言後，川普邀請新上任的白宮幕僚長米勒上台致詞，說道：「全世界最有權力的人，此刻就在這個房間裡。」

米勒發言約一分鐘，讚揚政府的政績，並預測川普接下來兩年將是「美國史上最偉大的兩年」。

接著川普笑看著米勒說：「我們有爆炸性新聞，他比這兩個傢伙都好。你想選總統嗎？」川普隨後轉身看向站在後方的范斯，范斯擠出僵硬的微笑。

這場記者會上，范斯數度陷入尷尬；川普與范斯被記者問到范斯在期中選舉後發文，將共和黨慘敗歸咎於伊朗戰爭一事。

川普說：「我認為他的說法沒問題，只是如果有人問我，若重來一次還會不會做，我會說，當然會。」

范斯則採取較防禦的立場，他被問到伊朗衝突是否值得以失去國會控制權為代價時表示，「阻止伊朗取得核武，絕對是我們該做的事」，重申「我的工作是支持美國總統」。

另有記者直接問川普，魯比歐與范斯誰更適合當總統，川普以諷刺口吻回應：「喔，我現在就告訴你。」

川普接著轉向范斯，問道：「你確定你要選總統嗎？」范斯一笑置之。

艾默生學院(Emerson College Polling)於14日到16日所做的民調顯示，假設范斯與魯比歐在2028年黨內提名對決，魯比歐的支持率大幅領先。

川普甫從亞洲返美，行程包括與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭的史無前例三方會談。

川普表示，「我們談成很棒的貿易協議」，並稱美國在「無可匹敵的經濟與外交實力」展開這趟行程。