尋求連任失敗的共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員墨菲，指責其他敗選的共和黨同僚不回華府開會，應該停發薪水。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨眾院因多名期中選舉落選議員未回華府而表決吃緊，墨菲公開要求停發缺席者薪水，黨團高層則憂心撥款與債限等議程難以收尾。

本屆眾院 任期剩下最後幾周，但某些共和黨眾議員 在期中選舉連任失利之後，便未再返回華府，以致共和黨表決法案時出現湊不足票數的尷尬情況。有線電視新聞網(CNN) 20日引述消息人士說，共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員墨菲(Greg Murphy) 18日在閉門會議裡對同僚開罵，並要求黨團高層停發薪水給不來上班的國會議員。墨菲尋求連任原本選情看好卻落選，被認為出乎意料。

墨菲會後接受CNN訪問時說：「我敗選了，但還在這裡，依然堅守崗位。」他表示，如果國會議員不到華府上班，就不應該領薪水。

消息人士說，眾院議長強生(Mike Johnson)與共和黨眾院黨團高層過去這段期間，一直私下訓斥期中選舉過後沒有回到華府的同僚。其中一名眾議員向強生辯稱，沒回華府是因為看到CNN報導稱伊朗準備在華府對國會發動「髒彈」(dirty bomb)攻擊而感到憂心。

強生19日對媒體表示：「缺席率是目前讓我頭疼的問題」。

他說：「昨天我們有14人缺席，除非國會議員在這裡盡忠職守，否則我們根本不可能推進議事規則與立法議程。我們希望能全力衝刺，漂亮收尾，但除非大家都來上班，不然根本做不到」。

CNN分析，共和黨希望把握目前仍掌握參眾兩院多數的優勢提高國家舉債上限。要在12月完成議程本來就頗有難度，如今落選的眾議員缺席，更讓共和黨國會議員憂心可能白白浪費享有國會多數的最後時刻。

知情人士說，共和黨高層私下擔心，共和黨在12月唯一能完成的項目，恐怕只是把政府撥款問題拖到新年；共和黨高層還擔心政治作秀將讓核心議題失焦，例如長期與川普唱反調的肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)正在設法推動針對淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案的調查、以及將結束伊朗戰爭交付表決。

報導指出，目前已有風聲傳出，共和黨打算在12月11日撥款期限之前通過臨時撥款法案後就讓眾議院休會，後續幾周排定的表決都取消，因為共和黨根本沒有足夠票數做任何事。